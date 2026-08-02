Faridabad News: ठगों ने नौ लोगों से 23 लाख की रकम ऐंठी

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। साइबर ठगों ने अलग-अलग मामलों में एक महिला समेत नौ लोगों

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। साइबर ठगों ने अलग-अलग मामलों में एक महिला समेत नौ लोगों से 23 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। साइबर अपराध थाना पुलिस ने शनिवार को पीड़ित लोगों की शिकायत पर मामले दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।

साइबर ठगों द्वारा बड़ी ठगी पुलिस के मुताबिक, साइबर ठग ने पीएनबी बैंक का फर्जी अधिकारी बताकर एनआईटी-पांच निवासी व्यक्ति से दो लाख 31 हजार रुपये की ठगी कर ली। 16 जुलाई को आरोपी ने केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर पीड़ित व्यक्ति का फोन हैक कर बैंक खाते से दो लाख 31 हजार रुपये निकाले थे। वहीं साइबर ठग ने जवाहर कॉलोनी निवासी व्यक्ति के

अधिक ठगने के मामले क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कराने का झांसा देकर एपीके फाइल उौनलोड करवाकर मोबाइल फोन हैक कर क्रेडिट कार्ड से दो लाख 14 हजार रुपये की ठगी कर ली। इसी तरह साइबर ठग ने ओल्ड जनता कॉलोनी निवासी व्यक्ति से एसबीआई बैंक की केवाईसी करने का झांसा देकर स्क्रीन शेयर करवाकर तीन लाख 88 हजार रुपये की ठगी कर ली। उधर,

डॉक्टर से ठगी का मामला साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर सेक्टर-21सी निवासी डॉक्टर के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से तीन लाख 94 हजार ठगी कर ली। पीड़ित का कहना है कि उन्हें किसी भी लेनदेन के लिए ओटीपी भी नहीं मिला।

महिला से ठगी का मामला इसी तरह ओलेक्स पर पर किताबें बेचने के लिए विज्ञापन डालना ग्रीनवैली निवासी महिला को भारी पड़ गया। साइबर ठग ने खरीदार बनकर उनसे एक लाख 80 हजार रुपये की ठगी कर ली। इसी तरह कंप्यूटर बेचने का झांसा देकर साइबर ठग ने ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति से कंप्यूटर पार्ट्स बेचने के नाम पर एक लाख 40 हजार रुपये की ठगी कर ली।

शेयर बाजार में निवेश का झांसा शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर फर्जी डीमैट अकाउंट खुलवाकर एक लाख 26 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। पुलिस ने यह मामला एनआईटी निवासी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया है। साइबर ठग ने डबुआ कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के बैंक खातों से बिना अनुमति करीब डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए। इसके अलावा साइबर ठगों ने सेक्टर-21सी निवासी एक व्यक्ति के फोन को हैक कर दो बैंक खातों से एक लाख 95 हजार रुपये की ठगी कर ली।

सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से ठगी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से सवा तीन लाख ठगे

बल्लभगढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से करीब सवा तीन लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है।

पुलिस के अनुसार सेक्टर-7डी निवासी पूर्व बैंक अधिकारी मुकट बिहारी मंगला ने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को उन्होंने फेसबुक पर निवेश संबंधी एक विज्ञापन देखा। महिला के कहने पर पीड़ित ने पहले 21,999 रुपये निवेश किए। कुछ दिन बाद उसके बैंक खाते में 933 रुपये मुनाफे के रूप में भेजे गए, जिससे उसका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद महिला ने तीन लाख रुपये और निवेश करने के लिए कहा। पीड़ित ने 29 अप्रैल को बताए गए बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से तीन लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में 23,797 रुपये मुनाफे के रूप में खाते में जमा कराए गए। इसके बाद फिर तीन लाख रुपये जमा कराने का दबाव बनाया गया, जिस पर पीड़ित को ठगी का संदेह हुआ और उसने आगे कोई राशि नहीं भेजी।