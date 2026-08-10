Faridabad News: मुनाफे का झांसा देकर सवा दो लाख रुपये ठगे

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने सेक्टर-3 के एक व्यक्ति से करीब सवा दो लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने पहले उसे व्हाट्सऐप के एक समूह से जोड़ा और बाद में सोनल नाम की महिला ने संपर्क कर आवेदन पत्र भरवाया। करीब एक सप्ताह बाद एक मोबाइल अनुप्रयोग भेजकर उसमें खाता खुलवाया गया। व्हाट्सऐप पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम का पत्र भेजकर उसे निवेश के लिए भरोसे में लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सेक्टर-3 निवासी अनुज गर्ग ने बताया कि एक जुलाई से 23 जुलाई के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल करीब 2.15 लाख रुपये भेजे।

इसमें केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 15 हजार, यूएसएफ बैंक के अलग-अलग खातों में करीब 1.35 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 हजार और बंधन बैंक में 50 हजार रुपये भेजे गए। यह रकम उसके एचडीएफसी बैंक खाते से भेजी गई।रकम जमा करने के बाद मोबाइल अनुप्रयोग में उसके खाते में 4,77,368 रुपये का लाभ दिखने लगा। इसके बाद उसने मेटैलिक टेक्नोफोर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में आवेदन किया। जब उसने मोबाइल अनुप्रयोग से रकम निकालने का प्रयास किया तो पैसा नहीं निकला। इसके बाद उसे अपने साथ साइबर ठगी होने का पता चला। अनुज ने 29 जुलाई को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़ ने जांच शुरू की गई है। पीड़ित ने ठगी की रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।