Faridabad News: ठगों ने खाते से 98 हजार निकाले
Faridabad News: सिंगल बल्लभगढ़,संवाददाता। साइबर ठगों ने बदरपुर के एक व्यक्ति के बैंक खाते से
Faridabad News: सिंगल बल्लभगढ़,संवाददाता। साइबर ठगों ने बदरपुर के एक व्यक्ति के बैंक खाते से उसकी जानकारी और सहमति के बिना 98 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़ ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार शांति प्रसाद निवासी लखपत कॉलोनी, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर ने शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-6 स्थित एक संस्थान में कार्यरत हैं। 9 जुलाई 2026 को ड्यूटी के दौरान उनके इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते से एक ही लेनदेन में 98,000 रुपये निकल गए। यह राशि फिनो बैंक से जुड़े एक खाते में स्थानांतरित हुई। इस लेनदेन की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने इसकी अनुमति दी थी।
पीड़ित ने घटना के तुरंत बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।इसके बाद साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़ में भी शिकायत दी गई। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। बैंक खाते, लेनदेन के विवरण और संबंधित खाते की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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