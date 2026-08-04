Faridabad News: डीटीपी इन्फोर्समेंट ने सेक्टर 88 ओर दुर्गा बिल्डर क्षेत्र में की तोड़फोड़

Faridabad News: फरीदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान सेक्टर-88 और सेक्टर-91 में अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई में 50 से अधिक कब्जे जेसीबी से हटाए गए। अधिकारी ने लोगों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ना करने की अपील की।

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। डीटीपी इन्फोर्समेंट की ओर से सोमवार को सेक्टर-88 स्थित अमृता अस्पताल रोड और सेक्टर-91 के दुर्गा बिल्डर क्षेत्र (ओखला एन्क्लेव) में अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान में एफएमडीए के इंजीनियरिंग विंग की टीम भी शामिल रही। कार्रवाई के दौरान दोनों स्थानों पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए हड़कंप का माहौल रहा। इस दौरान दोनों स्थानों पर जेसीबी से 50 से अधिक कब्जे हटाए गए。

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विभाग की टीम ने सबसे पहले सेक्टर-88 में अमृता अस्पताल रोड के किनारे करीब दो किलोमीटर लंबे ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां चार अवैध स्टॉल, दो कंटेनर और 20 अनधिकृत एक्सेस पाथ को जेसीबी की मदद से हटाया गया। इसके अलावा सड़क किनारे लगाए गए खाने-पीने के ठेले और अन्य अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट पर लगातार बढ़ रहे अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया।

ओखला एन्क्लेव में अतिक्रमण हटाना इसके बाद टीम ने सेक्टर-91 स्थित दुर्गा बिल्डर की लाइसेंसी कॉलोनी ओखला एन्क्लेव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यहां पांच पक्की और करीब 30 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इनमें मछली बाजार के रूप में संचालित अस्थायी दुकानें भी शामिल थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया।

अधिकारियों की अपील डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक भूमि और ग्रीन बेल्ट पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में जहां-जहां अतिक्रमण की शिकायतें मिलेंगी, वहां इसी तरह अभियान चलाकर अवैध निर्माण और कब्जे हटाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की।