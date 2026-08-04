Faridabad News: बिजली मीटर दोबारा लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप

मनोज का बयान

मनोज ने बताया कि हाल ही में अपने घर पर एक छोटी किराना दुकान शुरू की है। इसी दुकान से उनके परिवार का गुजारा चलता है। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा समय पर बिजली बिल जमा किया है और उनके बिजली खाते पर किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। कुछ दिन पहले बिजली विभाग के दो कर्मचारी उनके घर पहुंचे। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें उच्च अधिकारी ने भेजा है और यदि दुकान चलानी है तो 10 हजार देने होंगे, अन्यथा बिजली मीटर हटा दिया जाएगा। मनोज का आरोप है कि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और मकान मालिक को पूरे मामले की जानकारी दी। रणजीत सिंह ने भी उन्हें किसी भी स्थिति में रिश्वत न देने की सलाह दी। इसके बाद 13 जुलाई की रात करीब 10 बजे बिजली विभाग के तीन कर्मचारी उनके घर पहुंचे। आरोप है कि दो कर्मचारियों ने बिना किसी लिखित नोटिस के उनका बिजली मीटर उतार लिया, जबकि एक कर्मचारी बाहर निगरानी करता रहा। जब उन्होंने मीटर हटाने का कारण पूछा तो कर्मचारियों ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है और आगे की बात कार्यालय में जाकर करें। मनोज का कहना है कि पूरी रात उनका परिवार बिजली के बिना अंधेरे में रहा। भीषण गर्मी के कारण छोटे बच्चों सहित पूरे परिवार को भारी परेशानी उठानी पड़ी और घर में भोजन तक नहीं बन सका। शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर दर्ज की जाए और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।