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Faridabad News: बिजली मीटर दोबारा लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद के पाली पीर कॉलोनी निवासी मनोज ने बिजली विभाग के अधिकारी पर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। मनोज का कहना है कि उन्होंने समय पर बिजली बिल भरा है, लेकिन अधिकारी ने दबाव बनाकर मीटर हटाने की धमकी दी। शिकायत में उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है।

Faridabad News: बिजली मीटर दोबारा लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। पाली पीर कॉलोनी निवासी मनोज ने बिजली विभाग के एक अधिकारी पर बिजली मीटर दोबारा लगाने के नाम पर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत कर केस दर्ज करने की मांग की हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

मनोज का बयान

मनोज ने बताया कि हाल ही में अपने घर पर एक छोटी किराना दुकान शुरू की है। इसी दुकान से उनके परिवार का गुजारा चलता है। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा समय पर बिजली बिल जमा किया है और उनके बिजली खाते पर किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। कुछ दिन पहले बिजली विभाग के दो कर्मचारी उनके घर पहुंचे। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें उच्च अधिकारी ने भेजा है और यदि दुकान चलानी है तो 10 हजार देने होंगे, अन्यथा बिजली मीटर हटा दिया जाएगा। मनोज का आरोप है कि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और मकान मालिक को पूरे मामले की जानकारी दी। रणजीत सिंह ने भी उन्हें किसी भी स्थिति में रिश्वत न देने की सलाह दी। इसके बाद 13 जुलाई की रात करीब 10 बजे बिजली विभाग के तीन कर्मचारी उनके घर पहुंचे। आरोप है कि दो कर्मचारियों ने बिना किसी लिखित नोटिस के उनका बिजली मीटर उतार लिया, जबकि एक कर्मचारी बाहर निगरानी करता रहा। जब उन्होंने मीटर हटाने का कारण पूछा तो कर्मचारियों ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है और आगे की बात कार्यालय में जाकर करें। मनोज का कहना है कि पूरी रात उनका परिवार बिजली के बिना अंधेरे में रहा। भीषण गर्मी के कारण छोटे बच्चों सहित पूरे परिवार को भारी परेशानी उठानी पड़ी और घर में भोजन तक नहीं बन सका। शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर दर्ज की जाए और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

बिजली चोरी करते पकड़ा गया शिकायतकर्ता

इस संबंध में बिजली विभाग के एसडीओ अमित ने बताया कि करीब 25 दिन पहले गांव पाली में बिजली चोरी की सूचना पर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई थी। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति के साथ मनोज के घर भी चोरी पकड़ी गई। जांच के आधार पर दोनों के खिलाफ बिजली का केस बनाया गया। मीटर के लोड का आंकलन कर मनोज पर करीब 54 हजार रुपये जुर्माना लगा और मीटर उतार लिया गया। समय पर जुर्माना नहीं भरने पर जुर्माना राशि और बढ़ सकती है। जुर्माने से बचने के लिए उसने विभाग के खिलाफ झूठी शिकायत एससीबी से की है। एसीबी की जांच में शिकायतकर्ता लगातार अपने बयान बदल रहा है। फिलहाल इस संबंध में शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क किया गया। लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

सामान्य प्रश्न

मनोज ने किस अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया?
मनोज ने बिजली विभाग के एक अधिकारी पर बिजली मीटर दोबारा लगाने के नाम पर 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।
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