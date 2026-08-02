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Faridabad News: सीही में जलभराव पर कांग्रेस का अल्टीमेटम, एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो होगा प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद के सीही गांव में जलभराव और सीवर के गंदे पानी की समस्या पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक ने रविवार को दौरा किया। ग्रामीणों ने बदहाल हालात के बारे में जानकारी दी और चेतावनी दी कि समाधान न होने पर मंत्री विपुल गोयल का घेराव किया जाएगा।

Faridabad News: सीही में जलभराव पर कांग्रेस का अल्टीमेटम, एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो होगा प्रदर्शन

Faridabad News: फरीदाबाद, संवाददाता। सीही गांव में जलभराव और सीवर के गंदे पानी की समस्या को लेकर रविवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक ने गांव का दौरा किया। ग्रामीणों ने बदहाल हालात और बीमारी फैलने की आशंका जताई। कौशिक ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं होने पर मंत्री विपुल गोयल का घेराव कर पुतला दहन किया जाएगा। कौशिक ने गांव की विभिन्न गलियों का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से सीवर का गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक रोगों का खतरा बना हुआ है। उनका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद राहत नहीं मिली。

कांग्रेस जिलाध्यक्ष का निरीक्षण

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि संत सूरदास की जन्मस्थली सीही आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। जलभराव के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है, जबकि बुजुर्गों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सामाजिक और पारिवारिक कार्यों के दौरान भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जल निकासी की मांग

उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से तत्काल जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की। कौशिक ने कहा कि यदि अगले सात दिनों में हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर युद्धवीर, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा, सुरेश मलिक, जितेंद्र तेवतिया, गजेंद्र मलिक, बंसीलाल, रामवीर, साहिल मान, जोगेंद्र मलिक, बिंटू मलिक, प्रकाश पंडित, निशांत तेवतिया और मुकेश तेवतिया सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

सवाल और जवाब

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक ने किस गांव का दौरा किया?
कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक ने सीही गांव का दौरा किया।
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