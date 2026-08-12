Faridabad News: यमुना को गंदा कर रहे नाले, पानी की गुणवत्ता पर चिंता बढ़ी

Faridabad News: फरीदाबाद में मानसून के दौरान नालों के माध्यम से गंदा पानी यमुना में पहुंच रहा है, जिससे नदी की जल गुणवत्ता पर खतरा मंडरा रहा है। यमुना शहर की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है, और इसमें प्रदूषण बढ़ने से भूजल पर भी असर पड़ सकता है। नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दूषित जल को रोकने के प्रयास कर रहे हैं।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। मानसून के दौरान फरीदाबाद से निकलने वाले नालों और बरसाती पानी के साथ शहर का गंदा पानी यमुना में पहुंचने से नदी की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। बारिश के दिनों में नालों का बहाव तेज होने के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाला गंदा पानी यमुना तक पहुंच रहा है। इससे नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

फरीदाबाद के लिए यमुना का महत्व फरीदाबाद के लिए यमुना केवल सीमा से जुड़ी नदी नहीं है, बल्कि शहर की जलापूर्ति व्यवस्था से भी इसका सीधा संबंध है। यमुना किनारे लगाए गए रेनीवेल के माध्यम से शहर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में नदी में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसका असर भूजल और जलापूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। वहीं, यमुना किनारे बसी आबादी से निकलने वाला घरेलू गंदा पानी भी नदी में प्रदूषण बढ़ा रहा है। बता दें कि यमुना किनारे करीब 10 कॉलोनियां बसी हुई हैं। इनमें अजय नगर पार्ट-1, पार्ट-2, पार्ट-3, बसंतपुर, गड्ढा कॉलोनी, अटल चौक, बजरंग कॉलोनी, पहलवान कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियां यमुना से लगती हैं। इन सभी कॉलोनियों का गंदा पानी यमुना में जाता है।

मानसून में नालों का पानी पहुंच रहा यमुना में बारिश के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों से पानी नालों के माध्यम से यमुना की ओर बहता है। कई स्थानों पर नालों में घरेलू सीवर का पानी भी शामिल होने की शिकायत रहती है। मानसून में बारिश का पानी इन नालों के बहाव को बढ़ा देता है और बड़ी मात्रा में गंदा पानी नदी तक पहुंच जाता है। इससे भी यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है।

रेनीवेल से होती है शहर में पानी की आपूर्ति यमुना किनारे लगे रेनीवेल फरीदाबाद की जलापूर्ति व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनसे भूजल निकालकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है। नदी में प्रदूषण बढ़ने के कारण इसके आसपास के भूजल की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। हालांकि, रेनीवेल से आपूर्ति किए जाने वाले पानी को शोधन प्रक्रिया से गुजारा जाता है, लेकिन नदी और आसपास के जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाना जरूरी है। बता दें कि यमुना किनारे लगे रेनीवेल से 20 लाख से अधिक आबादी की प्यास बुझाई जाती है।

यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के प्रयास जारी बुढ़िया नाले से होते हुए दूषित पानी यमुना में पहुंचता है। इस पानी को बुढ़िया नाले में सीधे जाने से रोकने के लिए नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दोनों दूषित पानी को पहले सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) में ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन सभी नालों को बंद किया जा रहा है, जो सीधे बुढ़िया नाले में गिरते हैं। उन्हें एसटीपी से जोड़ा जा रहा है। दोनों विभागों के अधिकारियों के अनुसार, इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। यमुना में दूषित पानी जाने में कमी आई है। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले समय में पूरी तरह से दूषित पानी को यमुना में जाने से रोका जाएगा।