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Faridabad News: दिव्यांग की समस्या सुनने पहुंचे जिला उपायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल के उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने समाधान शिविर में दिव्यांग सतबीर सिंह की समस्या का समाधान किया। सतबीर अपनी दिव्यांग पेंशन को लेकर परेशान था। उपायुक्त ने उसकी बात सुनने और उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद उसके पास गए, जिससे उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया और जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा उजागर हुआ।

Faridabad News: दिव्यांग की समस्या सुनने पहुंचे जिला उपायुक्त

Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में उस समय एक मार्मिक, संवेदनशील, भावुक हो गया, जब उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने अपनी कुर्सी छोड़कर राजीव नगर समशाबाद निवासी दिव्यांग सतबीर सिंह की समस्या सुनने पहुंचे वह अपनी दिव्यांग पेंशन संबंधी समस्या लेकर पहुंचा था। इस संवेदनशील व्यवहार ने न केवल उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया, बल्कि जिला प्रशासन पलवल के मानवीय चेहरे को भी उजागर किया। सतबीर सिंह 90 प्रतिशत दिव्यांग है। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे थे।

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इसी दौरान पलवल शहर के राजीव नगर निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति सतबीर सिंह अपनी दिव्यांग पेंशन शुरू करवाने से संबंधित समस्या लेकर समाधान शिविर में पहुंचा। शारीरिक असुविधा के कारण वह निर्धारित स्थान तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा था। जब उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल उसके पास जाकर उसकी स्थिति का जायजा लिया और उसकी पीड़ा सुनी। दिव्यांग व्यक्ति को सहज महसूस कराने और उसकी बात विस्तार से सुनने के लिए उपायुक्त डाॅ. छिल्लर स्वयं उसके पास गए और उसकी समस्या के निवारण का पूरा प्रयास किया।

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