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Faridabad News: कार नाले में गिरने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल,अजित कुमार। हथीन मोड़ पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर

Faridabad News: कार नाले में गिरने से युवक की मौत

Faridabad News: पलवल,अजित कुमार। हथीन मोड़ पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण

हथीन गेट पुलिस चौकी इंचार्ज शेर सिंह ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि हथीन मोड़ के पास एक कार नाले में गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को नाले से बाहर निकलवाया। गाड़ी की जांच करने पर उसमें एक युवक मृत अवस्था में मिला। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई।

मृतक की पहचान

चौकी इंचार्ज शेर सिंह के अनुसार मृतक की पहचान गांव गेलपुर निवासी कुलदीप के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि कुलदीप और उसका साथी रात के समय हथीन की तरफ से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान हथीन मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी।

चालक की स्थिति

पुलिस जांच में पता चला कि वाहन गांव गेलपुर निवासी नरेंद्र चला रहा था। हादसे में उसे भी चोटें आई थीं, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने तक वह वहां नहीं मिला। आशंका है कि दुर्घटना के बाद वह मौके से चला गया।

परिवार का शोक

जैसे ही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को मिली पूरे घर में शोक की लहर दौड़ गई और मृतक के सभी परिजन सरकारी अस्पताल आ पहुंचे इस घटना की सूचना पूरे गांव में फैल गई पूरे गांव में शोक का माहौल बन गया ग्रामीण सरकारी अस्पताल में इकट्ठा हो गए और पीड़ित परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते रहे मृतक के परिजनों ने अभी कुछ दिनों पहले ही उसे नई स्कॉर्पियो कार दिलवाई थी

पुलिस कार्रवाई

शेर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक कुछ नही करता था। परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नरेंद्र के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और चालक की तलाश जारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार दुर्घटना में कितने लोग प्रभावित हुए?
एक युवक की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया।
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