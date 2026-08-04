Faridabad News: जर्जर घोषित भवन में चल रहा बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी का दफ्तर

Faridabad News: बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी का कार्यालय कंडम घोषित भवन में संचालित हो रहा है। ऑफिस का प्लास्टर गिरने के बावजूद इसे खाली नहीं किया गया है। मार्केट कमेटी ने मुख्यालय को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। 1982 में बना यह भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है।

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन । लोक निर्माण विभाग द्वारा कंडम घोषित किए जाने के बावजूद बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी का कार्यालय आज भी उसी जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। चेयरमैन, कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव सहित करीब दर्जनभर अधिकारी और कर्मचारी रोजाना इसी भवन में बैठकर सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं। भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है, जिससे किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है। मार्केट कमेटी के इस भवन की दीवारों और छतों में जगह-जगह दरारें पड़ चुकी हैं। कई स्थानों से प्लास्टर भी झड़ चुका है। बरसात के दिनों में भवन की स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है। इसके बावजूद कार्यालय का संचालन यहीं से किया जा रहा है。

संक्रमण की प्रक्रिया करीब कुछ माह पहले मार्केट कमेटी के सचिव के कमरे की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर गिर गया था। उस समय कमरे में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद भी भवन को खाली नहीं कराया गया।

अधिकारियों के आदेश का इंतजार मार्केट कमेटी ने कार्यालय को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेज रखा है। फिलहाल कार्यालय को नजदीकी किसान भवन में शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। हालांकि मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। जैसे ही अनुमति मिलेगी, कार्यालय को किसान भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि अधिकारी, कर्मचारी और किसानों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

भवन का इतिहास 45 साल पहले तैयार किया गया था भवन

बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी का यह भवन वर्ष 1982 में बनाया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष एवं हसनपुर के तत्कालीन विधायक गया लाल ने किया था। भवन पर आज भी उद्घाटन का शिलापट्ट लगा हुआ है।

भवन की निर्धारित आयु पूरी होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने इसे कंडम घोषित कर दिया। इसके बाद हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पुराने भवन को गिराकर नया भवन बनाने की योजना तैयार की, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

नए भवन के निर्माण का एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान भवन पूरी तरह कंडम हो चुका है। - अतुल यादव, एक्शन मार्केटिंग बोर्ड