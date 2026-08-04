Faridabad News: ऑटो चालक ने बुजुर्ग पर चाकू से किया हमला
Faridabad News: पलवल में एक ऑटो चालक ने 72 वर्षीय बुजुर्ग महताब खान पर चाकू से हमला किया और 325 रुपये तथा फोन लूटने की कोशिश की। आरोपी ने बुजुर्ग की हथेली, हाथ और चेहरे पर कई वार किए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। सदर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक की ओर से 72 वर्षीय बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर फोन और नकदी लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित के भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी हरि किशन के अनुसार हथीन के वार्ड नंबर-11 निवासी मोहम्मद शकील ने शिकायत दी कि सोमवार सुबह उसके फोन पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने बताया कि उसके भाई महताब खान रतीपुर के पास घायल अवस्था में पड़े हैं। मौके पर पहुंचने पर महताब खून से लथपथ मिले। पीड़ित ने बताया कि वह हथीन गोल चक्कर से ऑटो में बैठकर पलवल जा रहा था।
दुर्गापुर-रतीपुर के बीच ऑटो चालक ने उससे 325 रुपये और फोन लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने हथेली, हाथ और चेहरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और फोन व नकदी लेकर फरार हो गया। घायल को जिला नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।
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