Faridabad News: दयालपुर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला

Faridabad News: सदर बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित ने शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। हमले का कारण स्पष्ट नहीं है। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका उपचार चल रहा है।

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। सदर बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में एक अगस्त की रात एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले की वजह साफ नहीं है। नीमका (भूपगढ़) निवासी धीरेन्द्र उर्फ धीरू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह खेती-बाड़ी का कार्य करता है। एक अगस्त को उसके दोस्त मुकुल का फोन आया, जिसके बाद वह उससे मिलने बल्लभगढ़ पहुंचा। वहां से मुकुल उसे दयालपुर स्थित सोनू गोठी के कार्यालय लेकर गया, जहां पहले से करीब दस से पंद्रह लोग मौजूद थे।

हमले का विवरण पीड़ित का आरोप है कि वहां पहुंचते ही हन्नी उर्फ हेमंत ने उसके सिर पर कांच की बोतल से हमला किया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पेट के दाहिने हिस्से में चाकू से कई वार कर दिए। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि इसके बाद चींटू और अन्य लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की।

बचाव की कोशिश शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह उसको बचाया। वह जिस गाड़ी से वहां पहुंचा था, उसी में बैठकर निकला, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी के टायरों पर भी चाकू मार दिए। इसके बावजूद वह चंदावली पहुंचा, जहां से दूसरी गाड़ी में सर्वोदय अस्पताल ले जाकर उसका उपचार कराया गया।

पुलिस का पक्ष सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस के अनुसार एक अगस्त को घटना की सूचना मिलने के बाद शिकायत के आधार पर हन्नी उर्फ हेमंत, चींटू तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।