Faridabad News: हाईकोर्ट में पेशी से पहले महिला पर पंच से हमला
Faridabad News: -धमकी देकर बयान रोकने का आरोप -पीड़ित की शिकायत पर दो लोग नामजद
Faridabad News: फरीदाबाद, प्रमुख संवाददाता। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने महिला पर पंच से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मंगलवार को पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।पुलिस के मुताबिक, अशोका एन्क्लेव निवासी जया शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते माह 28 जून को उसने धीर सिंह चंदीला और उसके बेटे जीत सिंह चंदीला के खिलाफ लगातार धमकी, उत्पीड़न और डराने-धमकाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में थाना सराय ख्वाजा में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी मामला दर्ज होने के बावजूद उस पर लगातार मुकदमा वापस लेने और कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बयान न देने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 26 जुलाई की शाम करीब 5:00 बजे वह अपने घर पर थीं। इसी दौरान दो अज्ञात नकाबपोश युवक आए और उस पर पंच से हमला कर दिया। हमले में उनके कंधों, हाथों, गर्दन, चेहरे और सीने पर गंभीर चोटें आईं। शिकायत के अनुसार जाते समय हमलावरों ने धमकी दी कि यदि वह अदालत गईं या उनके खिलाफ बयान दिया तो अगली बार जान से मार दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह हमला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में निर्धारित सुनवाई से पहले उन्हें अदालत में पेश होने और बयान देने से रोकने की साजिश के तहत कराया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पहले से ही जान का खतरा बताने के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़े। पीड़ित महिला ने पुलिस से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार करने और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
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