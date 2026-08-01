Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: पांच हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट पलवल ने कार्रवाई करते हुए पांच हजार

Faridabad News: पांच हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट पलवल ने कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान गांव फुलवाड़ी निवासी तुषार के रूप में हुई है।एसटीएफ प्रभारी अनिल छिल्लर के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना कैंप में दर्ज हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं के एक मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर दक्षिण मंडल रेवाड़ी के पुलिस महानिरीक्षक की ओर से पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को फरीदाबाद जिले के तिगांव रोड, बल्लभगढ़ क्षेत्र से आरोपी को दबोच लिया।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2023 में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2026 में फरीदाबाद के थाना छांयसा में भी उसके खिलाफ केस दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए सीआईए स्टाफ के हवाले कर दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
STF Crime News Faridabad Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।