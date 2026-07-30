Faridabad News: मालगाड़ी की चपेट में आने से किशोर की मौत

वह नौवीं कक्षा का छात्र था और अपनी मां के साथ गांव प्रहलादपुर स्थित अपनी ननिहाल में घूमने आया हुआ था। जानकारी के अनुसार, बुधवार को क्षेत्र में बिजली नहीं होने के कारण सागर गांव के कुछ छोटे बच्चों के साथ रात करीब नौ बजे रेलवे ट्रैक की ओर घूमने चला गया। बताया जा रहा है कि उस समय सागर ने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे और रेलवे ट्रैक पर टहल रहा था। इसी दौरान पीछे से एक मालगाड़ी आ रही थी। कान में ईयरफोन लगे होने के कारण उसे ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। जब तक वह कुछ समझ पाता, तब तक मालगाड़ी उसे अपनी चपेट में ले चुकी थी। परिजनों को इसकी सूचना उसके दोस्तों ने दी जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे।

हादसे के बाद की स्थिति

हादसा इतना भीषण था कि सागर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सागर तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसकी असमय मौत से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मां का भी दुख से बुरा हाल है, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ मायके आई थीं और किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा इतनी दर्दनाक साबित होगी। इस हादसे के बाद गांव प्रहलादपुर और सागर के पैतृक गांव भवन नगला हसनपुर में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी रेलवे ट्रैक के आसपास सावधानी बरतने और ईयरफोन लगाकर ट्रैक के पास या उस पर चलने से बचने की अपील की है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। सदर थाना प्रभारी प्रकाश चंद ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों दे दिया है। युवक रेलवे ट्रेक पर एयर फोन लगाकर चल रहा था जिसकी वजह से हादसा हुआ है।।