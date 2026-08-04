Faridabad News: आईएमटी की रॉयल हेरीटेज सोसायटी की आठवीं मंजिल से कूदकर 74 वर्षीय बुजुर्ग की मौत
Faridabad News: बल्लभगढ़ में 74 वर्षीय दामोदर ने रॉयल हेरीटेज सोसायटी की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार का कहना है कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और इससे पहले भी ऊंचाई से कूदने का प्रयास कर चुके थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सभी पहलुओं की जांच जारी है।
Faridabad News: बल्लभगढ़, अशेाक जैन। आईएमटी क्षेत्र की रॉयल हेरीटेज सोसायटी में रविवार देर रात एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की आठवीं मंजिल से कूदने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 74 वर्षीय बुजुर्ग दामोदर के रूप में हुई है। जांच अधिकारी टीकम सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे विपिन शर्मा ने बयान में बताया कि उनके पिता पहले भी एक-दो बार ऊंचाई से कूदने का प्रयास कर चुके थे। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और पिछले कई वर्षों से विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था。
पुलिस कार्रवाई
पुलिस के अनुसार घटना रविवार रात करीब 1:30 बजे सेक्टर-70 स्थित रॉयल हेरीटेज सोसायटी में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जांच की स्थिति
जांच अधिकारी टीकम सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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