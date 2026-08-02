Faridabad News: कार्रवाई:एक सप्ताह में साइबर ठगी के आरोप में 42 आरोपी दबोचे

Faridabad News: फरीदाबाद,केशव भारद्वाज। साइबर अपराध थानों की टीमों ने बीते सप्ताह के दौरान साइबर ठगी के मामलों में 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 19 लाख एक हजार रुपये बरामद किए हैं। जबकि विभिन्न शिकायतों के आधार पर दो लाख 39 हजार 124 रुपये बैंक खातों में फ्रीज भी करवाए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सप्ताहभर के विशेष अभियान के दौरान साइबर ठगी के नौ मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें साइबर थाना एनआईटी के तीन, साइबर थाना सेंट्रल के दो और साइबर थाना बल्लभगढ़ के चार मामलों को सुलझाया। जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने विभिन्न राज्यों से जुड़े साइबर गिरोहों के 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इसके अलावा साइबर थानों ने इस अवधि में 333 साइबर शिकायतों का निस्तारण किया। उपरोक्त मामलों में गिरफ्तार आरोपियों में राहुल कुमार, विशाल राणा, अमित यादव, राजन कुमार, रिंकू, तनवीर अली, आयुष, नागेंद्र, अक्षत भास्कर, हरिओम, समीर पाठक, पवित्र सिंह, अविनाश ओला, बॉबी कुमार, विशाल चौहान, आमिर खान, शिवम सिंह, अजय सैनी, विजय यादव, मोहम्मद हम्मद, दिलखुश गुज्जर, लव गुप्ता, आकाश कौशिक, असलम खान, हरिश्चंद्र, दीपेंद्र, ऐश्वर्या वर्धन, रोहित सोनी, गौरव कुमार, अभिषेक, नवीन पालीवाल, सद्दाम हुसैन, विजय कुमार, विनेश कुमार, अल्लाह बख्श, राकेश कुमार, तरसेम, राहुल, सचिन, लाल बाबू और सिकंदर सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। डीसीपी मुख्यालय हिमाद्री कौशिक ने बताया कि साइबर ठगी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर- 1930 पर अपनीशिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साइबर अपराध के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर शिकायत करने से ठगी की रकम को फ्रीज कराने की संभावना काफी बढ़ जाती है।