Faridabad News: 28 करोड़ की विकास परियोजनाओं से बदलेगी खादर क्षेत्र की तस्वीर

Faridabad News: हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गांव थंथरी में 28 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस पहल से सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक सुविधाओं जैसी जरूरतों में सुधार होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार गांवों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

Faridabad News: पलवल, संवाददाता। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले तथा कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को गांव थंथरी में करीब 28 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम के तहत सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, खेल और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यों की शुरुआत हुई। इन परियोजनाओं से खादर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलने और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। गांव में आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

परियोजनाओं का शुभारंभ थंथरी में स्वागत द्वार, विभिन्न संपर्क मार्गों, फिरनी के निर्माण तथा नालियों और रैंप जैसे कार्यों की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 150 स्ट्रीट लाइट, समरसीबल हैंडपंप, ट्यूबवेल, बूस्टर और जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने वाली परियोजनाओं का भी शुभारंभ हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि इन कार्यों से आवागमन और दैनिक जरूरतों से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान होगा। सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार से गांव के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी。

खादर क्षेत्र को नई पहचान दिलाने की तैयारी खेल एवं युवा मामले तथा कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान खादर क्षेत्र को नई पहचान दिलाने का जो संकल्प लिया गया था, उसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए विशेष योजना पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की आवश्यक परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, ताकि खादर क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके।

शिक्षा, खेल और युवाओं पर विशेष फोकस गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरे और खेल सामग्री उपलब्ध कराने के साथ नॉलेज सेंटर, ई-लाइब्रेरी और खेल नर्सरी जैसी सुविधाओं की भी शुरुआत की गई। मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार हैं। सरकार ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

सामुदायिक विकास और मांगों पर भरोसा कार्यक्रम में जनरल एवं हरिजन चौपाल, मोक्षधाम गेट, कुओं के सौंदर्यीकरण, जोहड़ विकास और श्मशान घाट तक रास्तों से जुड़े कार्यों की भी शुरुआत हुई। ग्रामीणों ने मंत्री का फूलमालाओं और पारंपरिक पगड़ी से स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों की ओर से मांगपत्र सौंपे गए। गौरव गौतम ने कहा कि बिजली के खंभे, सड़कें, चौपाल, ओपन जिम, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन जैसे अन्य आवश्यक कार्य भी चरणबद्ध तरीके से पूरे कराए जाएंगे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला सहित विभिन्न गांवों के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।