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Faridabad News: अस्पताल की महिला कर्मचारी ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: गुरुग्राम में एक 23 वर्षीय महिला, अंजू खातून, ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला अपने पति दिलबर हुसैन के साथ सरस्वती कुंज में किराए पर रह रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

Faridabad News: अस्पताल की महिला कर्मचारी ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

Faridabad News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सरस्वती कुंज में देर रात एक 23 वर्षीय महिला द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर डाली। मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर (रायगंज) की रहने वाली अंजू खातून के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंजू खातून अपने पति दिलबर हुसैन के साथ सरस्वती कुंज में किराए के एक मकान में रहती थीं। दोनों मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रायगंज उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले थे और बेहतर जीवन की तलाश में शहर आए थे। पति दिलबर ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है, वहीं अंजू स्थानीय निजी अस्पताल में हाउसकीपिंग विभाग में कार्यरत थीं。

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घटना का विवरण

घटना मंगलवार देर रात है। जब घर के अन्य काम निपटाने के बाद अंजू ने संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदा लगा लिया। पति द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, शव को फंदे से नीचे उतारा गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव पोस्टमार्टम के लिए करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मृतका के मायके वालों को पश्चिम बंगाल में सूचना दे दी गई है। पुलिस पति और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके।

प्रश्नोत्तर

अंजू खातून कौन थीं?
अंजू खातून एक 23 वर्षीय महिला थीं, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर (रायगंज) की रहने वाली थीं।
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