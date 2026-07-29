Faridabad News: सेक्टर-10/11 की ग्रीन बेल्ट में लगाए गए 200 पौधे
Faridabad News: फरीदाबाद में सेक्टर-10/11 की डिवाइडिंग रोड और वाईएमसीए रोड पर बुधवार को 200 पौधे लगाए गए। यह पौधारोपण अभियान मुकेश अग्रवाल के सहयोग से हुआ। पीपल, बरगद, नीम जैसे पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। नागरिकों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया।
Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। शहर में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सेक्टर-10/11 की डिवाइडिंग रोड और वाईएमसीए रोड की ग्रीन बेल्ट में बुधवार को 200 पौधे लगाए गए। यह पौधारोपण अभियान अग्रवाल पेंट के निदेशक एवं समाजसेवी मुकेश अग्रवाल के सहयोग से आयोजित किया गया। अभियान के तहत पीपल, बरगद, नीम और पिलखन सहित विभिन्न छायादार एवं पर्यावरण अनुकूल पौधे लगाए गए, जिनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है।
मुकेश अग्रवाल ने कहा कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
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