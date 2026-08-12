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Faridabad News: बीमारी से परेशान 17 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में 17 वर्षीय अंजली ने बीमारी और मानसिक स्थिति के कारण घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। अंजली कुछ समय से फरीदाबाद में अपने भाई और भाभी के साथ रह रही थी।

Faridabad News: बीमारी से परेशान 17 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर दी जान

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। सेक्टर-15ए में सोमवार को 17 वर्षीय युवती ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गांव सिरसा निवासी अंजली के रूप में हुई है। युवती काफी समय से बीमारी से परेशान थी,जिस कारण उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सेक्टर-15ए चौकी प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि अंजली करीब एक माह पहले कन्नौज से फरीदाबाद आई थी। यहां वह अपने भाई विशाल और भाभी के साथ रह रही थी। विशाल निजी कंपनी में काम करता है। परिजनों के अनुसार अंजली की तबीयत लंबे समय से खराब थी। बीमारी के चलते उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी गई थी। विशाल की पत्नी गर्भवती होने के कारण अंजली को कुछ समय के लिए फरीदाबाद बुलाया गया था。

घर में अकेली थी अंजली

सोमवार को विशाल और उसकी पत्नी काम के लिए घर से बाहर गए थे। अंजली घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने कमरे में फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद विशाल का साला ट्यूशन से घर लौटा। उसने गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने खिड़की से अंदर देखा तो अंजली फंदे पर लटकी हुई थी। उसने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। चौकी प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवती के बीमारी से परेशान होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रश्न उत्तर

अंजली की उम्र क्या थी?
अंजली 17 वर्ष की थी।
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