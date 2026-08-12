Faridabad News: बीमारी से परेशान 17 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर दी जान

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। सेक्टर-15ए में सोमवार को 17 वर्षीय युवती ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गांव सिरसा निवासी अंजली के रूप में हुई है। युवती काफी समय से बीमारी से परेशान थी,जिस कारण उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सेक्टर-15ए चौकी प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि अंजली करीब एक माह पहले कन्नौज से फरीदाबाद आई थी। यहां वह अपने भाई विशाल और भाभी के साथ रह रही थी। विशाल निजी कंपनी में काम करता है। परिजनों के अनुसार अंजली की तबीयत लंबे समय से खराब थी। बीमारी के चलते उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी गई थी। विशाल की पत्नी गर्भवती होने के कारण अंजली को कुछ समय के लिए फरीदाबाद बुलाया गया था。