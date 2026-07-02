दबंगों ने युवक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बेरहमी से कुचला, हालत नाजुक; VIDEO वायरल
फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है। यहां एक स्कॉर्पियो सवार ने एक शख्स को कुचल दिया। इस दौरान वह मौके से फरार हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
फरीदाबाद में दो गुटों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। इस दौरान दबंगों ने एक युवक पर स्कॉर्पियो कार ही चढ़ा दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में सिरोही और धौज गांवों के दो गुटों के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस एक्शन में आई। घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियों दूसरे गुट के सदस्यों का पीछा कर रही है जबकि वे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे हैं। इस दौरान एक स्कॉर्पियो सवार ने एक शख्स को बुरी तरह से कुचल दिया। युवक को कुचलने के बाद बेकाबू स्कॉर्पियो सीधे एक ईंटों की दीवार से जा टकराई, जिससे दीवार भी ढह गई।
युवक की हालत गंभीर बताई जा रही
गनीमत रही कि कार की चपेट में अन्य लोग नहीं आए। युवक को कुचलने के तुरंत बाद एक शख्स आनन-फानन में कार से बाहर निकलता दिखाई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे कई गंभीर चोटें आई हैं। वहीं युवक के परिजनों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा है कि कार की टक्कर के बाद पसलियां टूट गई हैं।
पीड़ित ने अन्य के साथ मिलकर किया था कार पर हमला?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, पीड़ित ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉर्पियो पर ईंट और पत्थर फेंके थे जिससे कार को काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान कार में सवार शख्स को इस हद तक गुस्सा आया कि उसने हमला कर रहे गुट के लोगों के पीछे तेज रफ्तार में कार चलाना शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली वह घटनास्थल पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी। अधिकारी अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और हमले में शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुट गए हैं। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वायरल वीडियो को अहम साक्ष्य के तौर पर देख रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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