कलयुग की इंतहा! जमीन के मुआवजे के लिए लालची बेटे-बहू ने ली मां की जान
पुलिस की एक टीम, फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सबूत जुटाए। मृतक की चूड़ियां टूटी हुई थीं और हाथ में धंसी हुई थीं। उन्होंने बताया कि उनके गले और चेहरे पर चोट के निशान थे।
फरीदाबाद में जमीन के मुआवजे के लालच में बेटे ने अपनी ही पत्नी के साथ मिलकर 65 वर्षीय बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बहू पूनम को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी बेटे ललित की तलाश की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक हत्या को 16 मार्च को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच फरीदाबाद के सेक्टर 67 के माछगर गांव में अंजाम दिया गया। मृतक महिला ओमवती के दो बेटे हैं और दोनों विवाहित हैं। वह कुछ समय से अपने बड़े बेटे ललित और बहू पूनम के साथ रह रही थीं। मृतक महिला का छोटा बेटा अमित और उसकी पत्नी ममता बल्लभगढ़ की भीकम कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं।
छोटी बहू को हुआ शक
पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को शाम करीब 4 बजे ममता को फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी सास का निधन हो गया है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दावा किया कि उनकी सास ने कुछ दिन पहले उनसे कहा था कि ललित और पूनम मुआवजे की रकम हड़पने के लिए उनकी हत्या कर सकते हैं।
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को क्या दिखा?
पुलिस की एक टीम, फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सबूत जुटाए। मृतक की चूड़ियां टूटी हुई थीं और हाथ में धंसी हुई थीं। उन्होंने बताया कि उनके गले और चेहरे पर चोट के निशान थे।
पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल कर लिया
पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच के प्रभारी रमेश खत्री ने बताया कि पुलिस ने पूनम को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसकी सास जमीन का मुआवजा और सेक्टर 67 वाला घर अपनी छोटी बहू ममता और बेटे अमित को देना चाहती थीं। 16 मार्च को पूनम और ओमवती के बीच इस मामले पर बहस हुई, जिसके बाद ललित और पूनम ने गुस्से में हमला किया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी।
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