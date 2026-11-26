जिसके पिता ने दिया सहारा, उसी की बेटी को होटल में दिया जहर! DU की छात्रा अरुणा की मौत के पीछे क्या वजह
छात्रा के पिता ने युवका को अपने घर में पनाह दी मगर आरोप है कि उसी की बेटी को होटल में जहर देकर वह फरार हो गया। डीयू की छात्रा की मौत के पीछे क्या वजह है पुलिस जांच में जुट गई है।
फरीदाबाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा अरुणा की मौत के मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। अरुणा का शव मंगलवार को सराय ख्वाजा में एक होटल के कमरे से मिला था। इसके साथ ही पुलिस को दो नोट मिले हैं। दोनों नोट में प्रेम संबंध और पैसों के लेन देन का जिक्र है। इसके साथ ही दोनों के प्रेम संबंध की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है।
बताया जा रहा है कि अरुणा एक दिन पहले ही इस होटल में अपने बॉयफ्रेंड विपिन यादव के साथ पहुंची थी। पुलिस को कमरे से जो दो नोट मिले हैं उसमें से एक में दोनों प्रेमियों के एकसाथ जान देने जबकि दूसरे नोट में लाखों रुपये के लेन-देन की बात सामने आई है। 24 साल का विपिन अभी फरार चल रहा है।
जिसे बेटा माना उसी ने दिया धोखा!
विपिन ने साल 2021 में अपने माता-पिता को खो दिया था और इस दौरान उसकी उम्र महज 17 साल थी। अकेले पड़ गए विपिन को अरुणा के पिता ने सहारा दिया और परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसी दौरान उसके अरुणा से प्रेम संबंध बन गए। जिसे बेटा मानकर सहारा दिया आज फरीदाबाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
नोट में क्या-क्या बातें सामने आई
पुलिस ने बताया है कि विपिन के साइन वाले एक नोट के मुताबिक दोनों करीब 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं। नोट में बताया गया है कि दोनों इस दुनिया से परेशान थे और दोनों ने एकसाथ जान देने का फैसला लिया है।
पुलिस के मुताबिक नोट में युवक ने लिखा कि वह आगरा नहर में कूद जाएगा, लेकिन इससे पहले अरुणा के फोन पर अपनी लोकेशन भेजेगा। हालांकि पुलिस ने अरुणा का मोबाइल चेक किया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरे नोट में कई लोगों के नाम और 3.50 लाख तक के लेन-देन का जिक्र है। यही नहीं नोट में घटना वाले दिन की सुबह एक शख्स को 1 लाख रुपये देने का भी जिक्र है।
अकेले समझ घर पर दी पनाह
पुलिस के मुताबिक, विपिन ने कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया था। उस समय में उसकी उम्र 17 साल थी। इसके बाद अरुणा के पिता पड़ोसी शंभू ने उसे अपने घर में पनाह दी थी।
मोटरसाइकिल तक खरीदकर दी
एक रिश्तेदार ने बताया कि अरुणा के पिता ने न केवल विपिन को खाना खिलाया बल्कि उसे रहने का भी ठिकाना दिया। यही नहीं उसे एक मोटरसाइकिल भी दी। घर पर पनाह देने के बाद युवक के अरुणा के साथ प्रेम संबंध बन गए।
वहीं एक अधिकारी ने बताया कि विपिन के पिता पेशे से ट्रांसपोर्टर थे, जिनके पास 12 ट्रक और कई संपत्तिया थीं।
विपिन ने एक-एक कर सब बेचा और फिर कर्ज में डूबा
एक पड़ोसी ने बताया कि माता पिता को खोने के बाद विपिन ने एक-एक कर ट्रक बेच दिए थे। जमीन का टुकड़ा और मारुति ब्रेजा कार भी बेच दी थी। यही नहीं अपना घर भी गिरवा रखवा दिया था और गलत संगत में पड़ गया था। धीरे-धीरे उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था।
मेट्रो स्टेशन से होटल में ले गया
सोमवार की सुबह अरुणा के भाई ने उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा जहां से विपिन मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसे एक होटल में ले गया। होटल में विपिन ने कथित तौर पर अरुणा को जहर खिला दिया और कमरे को बंद कर वहां से भाग गया। इससे पहले अरुणा की भाई की शिकायत पर धौज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया था। वहीं पुलिस की अलग-अलग टीमें फरार विपिन की धर पकड़ में लगी है।
इससे पहले गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता यशपाल ने बुधवार को बताया था कि अरुणा ने आखिरी बार अपने परिवार से सोमवार दोपहर को संपर्क किया था और इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ था। और जब वह देर शाम घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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