चिंगारी से फैक्टरी में लगी भीषण आग, सिलेंडर भी फटे; जलकर खाक हुए 700 तैयार कूलर
पास एक फैक्टरी से आग की चिंगारी उनके परिसर में आ गिरी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के पुख्ता कारणों का पता नहीं चल सका है। करीब 15 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।
रोशन नगर में कूलर बनाने की एक फैक्टरी में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आग की चपेट में आने से फैक्टरी में तैयार रखे करीब 700 कूलर और भारी मात्रा में कच्चा माल जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने करीब दो घंटे से ज्यादा की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग के पुख्ता कारणों का पता नहीं चल सका है।
जानकारी के अनुसार, सूर्या नगर निवासी सतेंद्र पंडित की रोशन नगर में कूलर बनाने की फैक्टरी है। शनिवार शाम फैक्टरी में करीब 10 कर्मचारी काम कर रहे थे। इसी दौरान पास एक फैक्टरी से आग की चिंगारी उनके परिसर में आ गिरी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।
फैक्टरी में रखे गैस सिलेंडर भी फट गए
कर्मचारियों ने शुरुआत में अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। स्थिति बिगड़ती देख तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेडकर्मी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी की बौछार की। इस दौरान फैक्टरी में रखे गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग और भड़क गई।
कोई जनहानि नहीं हुई
हालांकि समय रहते सभी कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर निकल आए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्टरी में गर्मी के मौसम को देखते हुए पिछले चार महीनों से कूलर तैयार किए जा रहे थे और करीब 700 कूलर बिक्री के लिए तैयार रखे थे। आग लगने से सभी कूलर और उनके पार्ट्स जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। इस आग से करीब 15 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।
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