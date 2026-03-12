Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एक्सीडेंट केस में समझौते के बावजूद SI ने मांगी रिश्वत, शिकायतकर्ता ने ऐसे फंसाया; रिश्वत लेते दबोचा

Mar 12, 2026 10:10 pm ISTMohit हिन्दुस्तान, संवाददाता, बल्लभगढ़
share

दोनों पक्ष एक ही गांव के होने के कारण आपसी सहमति से समझौता हो गया था। समझौते की जानकारी दोनों पक्षों ने जांच अधिकारी को दे दी थी। आरोप है कि समझौते के आधार पर मुकदमा रद्द कराने के नाम पर सब इंस्पेक्टर प्रदीप ने संजय के चचेरे भाई से 40 हजार रुपये की मांग की।

एक्सीडेंट केस में समझौते के बावजूद SI ने मांगी रिश्वत, शिकायतकर्ता ने ऐसे फंसाया; रिश्वत लेते दबोचा

छांयसा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सड़क हादसे के एक मामले में कार्रवाई करने की एवज में उसने शिकायतकर्ता से यह रकम मांगी थी।

जानकारी के अनुसार गांव छांयसा निवासी संजय के चचेरे भाई की ईको वैन से 13 फरवरी को एक सड़क हादसा हो गया था। हादसे में मोटरसाइकिल सवार रोहित और उसका मामा घायल हो गए थे। इस संबंध में ईको वैन चालक के खिलाफ छांयसा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर प्रदीप कर रहे थे।

आपसी सहमति से समझौता हो गया था

बताया गया कि दोनों पक्ष एक ही गांव के होने के कारण आपसी सहमति से समझौता हो गया था। समझौते की जानकारी दोनों पक्षों ने जांच अधिकारी को दे दी थी। आरोप है कि समझौते के आधार पर मुकदमा रद्द कराने के नाम पर सब इंस्पेक्टर प्रदीप ने संजय के चचेरे भाई से 40 हजार रुपये की मांग की।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कब तक होगा पूरा? NHAI ने दिया नया अपडेट

टीम ने जाल बिछाकर दबोचा

इस पर संजय ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दे दी। गुरुवार शाम एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर छांयसा थाना परिसर में ही सब इंस्पेक्टर प्रदीप को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में सुनार को कट्टा दिखाकर लूट लिए 57 लाख के आभूषण, डकैती का CCTV वीडियो

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

एसीपी तिगांव अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उसे निलंबित करने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा और विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Crime News Faridabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।