एक्सीडेंट केस में समझौते के बावजूद SI ने मांगी रिश्वत, शिकायतकर्ता ने ऐसे फंसाया; रिश्वत लेते दबोचा
दोनों पक्ष एक ही गांव के होने के कारण आपसी सहमति से समझौता हो गया था। समझौते की जानकारी दोनों पक्षों ने जांच अधिकारी को दे दी थी। आरोप है कि समझौते के आधार पर मुकदमा रद्द कराने के नाम पर सब इंस्पेक्टर प्रदीप ने संजय के चचेरे भाई से 40 हजार रुपये की मांग की।
छांयसा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सड़क हादसे के एक मामले में कार्रवाई करने की एवज में उसने शिकायतकर्ता से यह रकम मांगी थी।
जानकारी के अनुसार गांव छांयसा निवासी संजय के चचेरे भाई की ईको वैन से 13 फरवरी को एक सड़क हादसा हो गया था। हादसे में मोटरसाइकिल सवार रोहित और उसका मामा घायल हो गए थे। इस संबंध में ईको वैन चालक के खिलाफ छांयसा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर प्रदीप कर रहे थे।
आपसी सहमति से समझौता हो गया था
बताया गया कि दोनों पक्ष एक ही गांव के होने के कारण आपसी सहमति से समझौता हो गया था। समझौते की जानकारी दोनों पक्षों ने जांच अधिकारी को दे दी थी। आरोप है कि समझौते के आधार पर मुकदमा रद्द कराने के नाम पर सब इंस्पेक्टर प्रदीप ने संजय के चचेरे भाई से 40 हजार रुपये की मांग की।
टीम ने जाल बिछाकर दबोचा
इस पर संजय ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दे दी। गुरुवार शाम एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर छांयसा थाना परिसर में ही सब इंस्पेक्टर प्रदीप को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
एसीपी तिगांव अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उसे निलंबित करने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा और विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।
