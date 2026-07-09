रातभर बारिश से फरीदाबाद बेहाल, सड़कों पर जलभराव; निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी
फरीदाबाद में बारिश के बाद जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी भर गया है तो निचले इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। वहीं ऑफिस आने-जाने वालों को भी काफी दिक्कत हुई।
जिले में बुधवार रात हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। वहीं बिजली कटौती और निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं।
जिला प्रशासन की ओर से जारी वर्षा रिपोर्ट के अनुसार 8 जुलाई सुबह 8 बजे से 9 जुलाई सुबह 8 बजे तक जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 65 मिमी वर्षा तिगांव में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फरीदाबाद में 52 मिमी, बल्लभगढ़ में 42 मिमी, गौंच्छी में 36 मिमी, बड़खल में 35 मिमी, धौज में 30 मिमी, दयालपुर में 26 मिमी और मोहना में 25 मिमी बारिश दर्ज हुई। लगातार हुई वर्षा से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिखाई दिया। खेतों में नमी बढ़ने से किसानों ने राहत महसूस की, जबकि शहर के कई हिस्सों में पानी निकासी की व्यवस्था चुनौती बन गई।
सड़कों पर पानी भरने से यातायात रहा प्रभावित
बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख और आंतरिक सड़कों पर पानी जमा हो गया। सड़कें पानी में डूबने से वाहन चालकों को धीमी गति से सफर करना पड़ा। कई स्थानों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। स्कूल बसों, निजी वाहनों और दफ्तर जाने वाले लोगों को रास्ते में काफी समय तक फंसना पड़ा। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहा। सुबह के व्यस्त समय में मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दीं। लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की मांग की ताकि बारिश के दौरान बार-बार ऐसी स्थिति न बने।
निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी
शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर रूप से सामने आई। कुछ स्थानों पर बारिश का पानी घरों और गलियों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को सामान सुरक्षित स्थानों पर रखना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि थोड़ी देर की तेज बारिश में ही जल निकासी व्यवस्था जवाब दे जाती है। पानी जमा होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई परिवारों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि हर वर्ष मानसून के दौरान वही इलाके जलभराव की चपेट में आ जाते हैं और समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो सका है।
बिजली कटौती और निकासी व्यवस्था बनी चुनौती
बारिश के साथ कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। लंबे समय तक बिजली बंद रहने से लोगों को पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और घरेलू कामकाज में परेशानी हुई। कई घरों में इनवर्टर भी जवाब दे गए। दूसरी ओर नगर निगम की टीमों ने जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने के प्रयास किए। कुछ स्थानों पर पंप और टैंकर लगाए गए, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत कार्यों का असर सीमित रहा। अधिकारियों का कहना है कि संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन लगाए जाएंगे। फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि बारिश थमने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी।
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