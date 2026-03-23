कैदी ने दूसरे कैदी के चेहरे पर फेंका खौलता तेल, आंखें और चेहरा बुरी तरह झुलसे; अस्पताल में भर्ती
पुलिस के मुताबिक, सुमित और पवन दोनों करनाल के रहने वाले हैं और नीमका जेल में बंद कैदी हैं। 2024 में सुमित का ट्रांसफर करनाल से नीमका जेल हो गया था, जहां उसकी पवन से लड़ाई हो गई थी और वह झगड़ा आज भी चल रहा है।
फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां नीमका जेल में एक कैदी ने खौलता हुआ तेल दूसरे कैदी के चेहरे पर फेंक दिया। फरीदाबाद पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। जिस कैदी ने तेल फेंका वह दो दर्जन से ज्यादा मामलों में शामिल है। कैदी पर हुए इस खौफनाक हमले के बाद नीमका जेल एकबार फिर सवालों के घेरे में है।
पुलिस के मुताबिक कैदी बुरी तरह झुलस गया और उसकी बाईं आंख में चोट आई। उसे तुरंत बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया और बाद में ईलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हमला करने वाले कैदी का नाम सुमित है और उसके खिलाफ सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
2024 में सुमित का ट्रांसफर करनाल से नीमका हुआ था
पुलिस के मुताबिक, सुमित और पवन दोनों करनाल के रहने वाले हैं और नीमका जेल में बंद कैदी हैं। 2024 में सुमित का ट्रांसफर करनाल से नीमका जेल हो गया था, जहां उसकी पवन से लड़ाई हो गई थी और वह झगड़ा आज भी चल रहा है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात को एकबार फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इस दौरान इसी बीच एक अन्य कैदी बैरक के बाहर गलियारे में चूल्हे पर तेल गर्म कर रहा था।
सुमित को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लेगी
सुमित ने इस दौरान गर्म तेल के बर्तन को उठाया और पवन के चेहरे पर खौफनाक तरीके से गर्म तेल फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह जल गया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस जल्द ही सुमित को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लेगी।
फरवरी में आतंकी की सिर कुचलकर हत्या हुई थी
आपको बता दें कि इस साल 12 फरवरी को, जम्मू-कश्मीर के गैंगस्टर अरुण चौधरी उर्फ अबू जट ने इसी जेल में पत्थर से सिर कुचलकर आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी थी। ताजा मामले ने एकबार फि जेल के भीतर कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं फरवरी में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के बाद सरकार ने जेल अधीक्षक हरेंद्र और उनके डिप्टी सचिन कौशिक को सस्पेंड कर दिया था।
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