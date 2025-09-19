फरीदाबाद में बगैर लाइसेंस चल रही दुकानों पर ऐक्शन शुरू, सबसे पहले 80 मीट की दुकानें सील

फरीदाबाद नगर निगम की ओर से जिले में बिना लाइसेंस संचालित हो रही दुकानों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को नगर निगम की ओर से करीब 80 मीट की दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। लोगों ने निगम की कार्रवाई का विरोध जताया।

फरीदाबाद नगर निगम की ओर से जिले में बिना लाइसेंस संचालित हो रही दुकानों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को नगर निगम की ओर से करीब 80 मीट की दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। लोगों ने निगम की कार्रवाई का विरोध जताया और अधिकारियों पर पैसे वसूली के आरोप लगाए।

सूत्रों के मुताबिक, जिले में छोटी-बड़ी 80 हजार से अधिक दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें मोची से लेकर, चाउमिन बर्गर, कपड़े और मीट की दुकाने शामिल हैं, लेकिन इनमें से मात्र चार हजार दुकानों के पास ही वैध लाइसेंस हैं। बाकी लगभग 76 हजार दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं। निगम ने इन पर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले मीट की दुकानों को निशाने पर लिया। निगम की टीमों ने नीलम पुल के नीचे सहित अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए 80 दुकानों को सील कर दिया। नीलम पुल के नीचे बैठे मीट दुकानदारों ने बताया कि उन्हें यह जगह निगम द्वारा दी गई है। बावजूद इसके निगम अधिकारियों ने उनकी दुकानों को सील कर दिया। उन्होंने जब कार्रवाई का विरोध जताया तो अधिकारियों ने कहा दुकानें बंद कर लें या माल सहित 80 हजार रुपये की बेच दी जाएंगी।

लोगों ने कहा कि इन दुकानों से उनका घर चलता है, किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब दुकानें सील होने से उनका काम धंधा ठप हो गया है। नगर निगम की इस सख्ती से व्यापारी वर्ग असहज जरूर है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से यदि जल्द कार्रवाई नहीं रोकी गई तो जल्द विरोध के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह कदम लंबे समय तक शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला साबित होगा।

प्रत्येक दुकान का लाइसेंस लेना जरूरी निगम अधिकारियों ने बताया कि लगातार बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 330 और 331 के तहत प्रत्येक दुकान का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लेकिन जिले में बड़े पैमाने पर व्यापारी इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब कोई ढील नहीं दी जाएगी और तय समय सीमा में लाइसेंस न लेने पर सीधे सीलिंग की कार्रवाई होगी।

90 फीसदी दुकानें बगैर लाइसेंस चल रहीं नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में करीब चार हजार दुकानों के पास ही लाइसेंस है। जबकि दुकानों की संख्या करीब 80 हजार से अधिक बताई जाती है। यानी यहां भी करीब 90 प्रतिशत दुकानें नियमों के खिलाफ चल रही हैं। निगम का मानना है कि लाइसेंस प्रणाली को लागू करने से न केवल दुकानदारों की जवाबदेही तय होगी, बल्कि नगर निगम की राजस्व आय में भी वृद्धि होगी।

व्यापारियों की दलील हरियाणा व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष राम जुनेजा ने कहा कि हम नियमों के खिलाफ नहीं हैं। सभी दुकानदारों को नगर निगम से लाइसेंस लेना चाहिए। यदि व्यापार मंडल की कहीं जरूरत लगती है तो उनकी सहायता ले सकते हैं।

सिर्फ मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध दुकानदारों का कहना है कि शहर में अवैध दुकानों के नाम पर सिर्फ मीट की दुकानों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि शहर में बहुत दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। उधर, नगर निगम ने अधिकारियों ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में केवल मीट की दुकानें ही नहीं, बल्कि सभी तरह की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्य है कि जिले की हर दुकान को लाइसेंस के दायरे में लाया जाए।