चाइनीज मांझे ने 11 सेंटीमीटर तक चीर दिया बाइक सवार का गला, माथे पर भी लगा कट
फरीदाबाद में एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। इस दौरान उसकी गर्दन और माथे पर गहरा घाव हो गया। युवका को अस्पताल में भर्जी करवाया गया है।
फरीदाबाद में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। इस दौरान माझे ने युवक के गले को 11 सेंटीमटर का गहराई तक चीर दिया तो वहीं माथे पर 5 सेंटीमीटर का घाव हो गया।
पुलिस के मुताबिक घायल की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई है और वह पल्ला पावर हाउस एरिया का रहने वाला है। पंकज ओल्ड फरीदाबाद में अपने चाचा के घर की ओर जा रहा था। युवक जब ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर पर था तभी पंतग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। इस दौरान मांझा उसके गले में फंस गया। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में मांझे का पता नहीं चल पाने के वजह से युवक ने अपनी बाइक नहीं रोकी। बाइक चलती रहने के वजह से मांझा उसकी गर्दन पर कसता चला गया और स्किन को बुरी तरह काट दिया।
बुरी तरह घायल हुआ युवक
मांझे की चपेट में आने के बाद बुरी तरह घायल हुए युवक ने बाइक रोकी और फिर आस-पास मौजूद लोगों ने उसकी मदद की। पुलिस ने आगे बताया कि युवक को प्राथमिक ईलाज के लिए बीके अस्पताल ले जाया गया और फिर बाद में गंभीर चोट के देखते हुए बेहतर ईलाज के लिए दिल्ली के एक मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया।
शिकायत मिलने पर दर्ज होगी एफआईआर
ओल्ड फरीदाबाद पुलिस स्टेशन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आधिकारिक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी।
गाजियाबाद में युवक की मौत
वहीं गाजियाबाद के कौशांबी थानाक्षेत्र में एनएच-नौ पर चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई। गंभीर हालत में पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक पर पीछे बैठा युवक बाल-बाल बचा। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव ले गए। बिहार के खगड़िया में गोपालपुर गांव के मूलनिवासी 25 वर्षीय रवि राज नोएडा सेक्टर-63 स्थित बहरामपुर में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते थे।
पुलिस की अपीलों का असर नहीं?
इन घटनाओं से एकबार फिर साफ है कि इस साल भी चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस की अपीलों का जमीनी स्तर पर असर होता नहीं दिखा। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की जाती है। इसके मद्देनजर कई इलाकों में पतंग बाजार लगते हैं, जिनमें चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिकता है।
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