फरीदाबाद में परांठे खाकर लौट रहे ऑटो चालक की चाकू घोंपकर हत्या, दोस्त को भी नहीं बख्शा
फरीदाबाद एक ऑटो चालक की चाकू घोंपकर हत्या का मामला सामने आया है। रात साढ़े 12 बजे के करीब रेहड़ी पर पराठे खाने के बाद दोस्त के साथ निकला था तभी कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था।
पल्ला थाना क्षेत्र की सरस्वती कॉलोनी में बुधवार देर रात एक ऑटो चालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। जबकि उसका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घायल को उपचार के लिए बीके सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक ऑटो चालक 28 वर्षीय दीपक दिल्ली के मोलड़बंद क्षेत्र का रहने वाला था। वह बुधवार रात करीब 12:30 बजे अपने दो दोस्त राहुल और राजकुमार के साथ पल्ला स्थित नए पुल के पास एक रेहड़ी पर परांठे खाने आया था। खाना खाने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में किसी बात को लेकर उनका कुछ युवकों से विवाद हो गया।
बीच-बचाव करने वाले दोस्त को भी नहीं बख्शा
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए उसके दोस्त पर भी हमला किया गया, जिससे वह भी से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज
घटना की सूचना मिलते ही पल्ला थाना पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। शुरुआती जांच में चाकू से हमला करने वाला आरोपी एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसके आधार पर उसकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
मामले की गहनता से जांच जारी
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हत्या के पीछे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
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