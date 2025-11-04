फरीदाबाद में महिला सुरक्षा को दोबारा फीडबैक सर्वे की तैयारी, 10000 फॉर्म का होगा विश्लेषण

संक्षेप: फरीदाबाद महिला पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए भरवाए गए करीब 10 हजार फार्म का विश्लेषण करने के बाद फिर से एक फीडबैक सर्वे करवाने की तैयारी में है। इस सर्वे के जरिये यह पता लगाया जाएगा कि उन्हें असुरक्षा का बोध करवाने वाले कारण अभी मौजूद हैं या उनमें से कुछ का समाधान हो गया है।

वहीं, इस दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि पुलिस के जागरूकता अभियानों से उनमें कितना सुरक्षा बोध पैदा हुआ है। महिला पुलिस ने जून से अक्टूबर महीने के बीच महिलाओं में असुरक्षा के कारण जाने के लिए एक सर्वे किया था। इस सर्वे के लिए प्रत्येक जोन में महिला थाना प्रबंधक की अध्यक्षता में रेड डॉट नाम से तीन-तीन टीम गठित की गईं थीं।

इन टीमों ने अपने-अपने जोन में सर्वे के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर जाकर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं, घरेलू महिलाओं से सुरक्षा फॉर्म भरवा गए थे। पुलिस ने कार्यस्थलों, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियों, पार्कों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया था। इस दौरान उनसे गूगल फॉर्म भरवाए गए थे। इस फीडबैक फॉर्म में सीसीटीवी कैमरे, अंधेरा होना, पूर्व में किस तरह का उत्पीड़न झेलना पड़ा है, पुलिस की कार्यप्रणाली, किस समय डर लगता है। किस तरह का परिवहन साधन प्रयोग करती हैं? उम्र कितनी है? पुलिस का ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम, दुर्गा शक्ति , ईआरवी महिला टीम, थानों में महिला हेल्पडेस्क की व्यवस्था होने की जानकारी है या नहीं? वहीं पुलिस में जब शिकायत दी गई तो उस समय पुलिस का व्यवहार कैसा था? इस तरह के बिंदुओं पर करीब 22 सवाल पूछे गए थे। पुलिस ने यह सर्वे 18 जून को शुरू किया था। अक्टूबर तक 10 हजार महिलाओं और युवतियों से गूगल फॉर्म भरवाए गए थे।

निजी एजेंसी से डेटा का विश्लेषण करवाएगी पुलिस सर्वे के दौरान महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे, उनका विश्लेषण किसी निजी एजेंसी से रिपोर्ट तैयार करवाएगी। इसमें महिलाओं द्वारा डर और असुरक्षा की वजहों का समाधान करवाएगी। पत्राचार भी किया जाएगा। विभाग से संबंधित समस्याओं का निदान पुलिस स्वयं करेगी। इसके बाद फिर से एक फीडबैक सर्वे होगा, ताकि पता चल सके कि जो पहले सर्वे में दिक्कतें बताईं थीं, उनका समाधान हुआ या नहीं। यदि समस्याएं बरकरार हैं तो किस तरह की हैं?