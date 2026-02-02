फरीदाबाद में पत्थर से कुचलकर पति को मार डाला, पत्नी को प्रेमी संग दबोचा

संक्षेप: फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने ऑटो चालक पति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को प्रेमी संग गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों का पता चलने पर ऑटो चालक की हत्या की गई थी।

फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने ऑटो चालक पति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को प्रेमी संग गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों का पता चलने पर ऑटो चालक की हत्या की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। पिछले साल 30 नवंबर को मेवला महाराजपुर के रेलवे ट्रैकसे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मृतक के चेहरे को पत्थर से कुचला हुआ था, ताकि उसकी पहचान न हो सके। जनवरी महीने में पुलिस ने मृतक की पहचान झारखंड के गोड्डा जिला हाल मेवला महाराजपुर निवासी 35 साल के सुमन के रूप में की थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मृतक की चोट मारकर हत्या की गई है। इसके बाद इस मामले की जांच अपराध शाखा, डीएलएफ प्रभारी रमेश कुमार को सौंप दी गई थी। तभी से इस मामले की जांच चल रही थी।

सोमवार को सेक्टर-30 स्थित पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि इस मामले में आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के जिला मालदा के मोडूपुर गांव निवासी 30 वर्षीय रियाउल के रूप में हुई है। वह यहां मेवला महाराजपुर गांव में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक गारमेंट फैक्टरी में नौकरी करता था। इस फैक्टरी में आरोपी दर्जी का काम करता था। जबकि महिला हेल्पर के तौर पर काम करती थी। इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए थे। इसका पता जब महिला के पति को चला तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का षडयंत्र रच डाला।

पिछले साल 30 नवंबर को ऑटो चालक को शराब पिलाने के बहाने से रेलवे ट्रैक के पास बुलाया गया। यहां शराब पिलाने के बाद पत्थर से चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर दोनों ने उसके शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था, ताकि ऑटो चालक की मौत को हादसा दिखाया जा सके।