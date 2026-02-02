Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad wife killed husband with lover
फरीदाबाद में पत्थर से कुचलकर पति को मार डाला, पत्नी को प्रेमी संग दबोचा

फरीदाबाद में पत्थर से कुचलकर पति को मार डाला, पत्नी को प्रेमी संग दबोचा

संक्षेप:

फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने ऑटो चालक पति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को प्रेमी संग गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों का पता चलने पर ऑटो चालक की हत्या की गई थी।

Feb 02, 2026 07:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने ऑटो चालक पति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को प्रेमी संग गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों का पता चलने पर ऑटो चालक की हत्या की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। पिछले साल 30 नवंबर को मेवला महाराजपुर के रेलवे ट्रैकसे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मृतक के चेहरे को पत्थर से कुचला हुआ था, ताकि उसकी पहचान न हो सके। जनवरी महीने में पुलिस ने मृतक की पहचान झारखंड के गोड्डा जिला हाल मेवला महाराजपुर निवासी 35 साल के सुमन के रूप में की थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मृतक की चोट मारकर हत्या की गई है। इसके बाद इस मामले की जांच अपराध शाखा, डीएलएफ प्रभारी रमेश कुमार को सौंप दी गई थी। तभी से इस मामले की जांच चल रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोमवार को सेक्टर-30 स्थित पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि इस मामले में आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के जिला मालदा के मोडूपुर गांव निवासी 30 वर्षीय रियाउल के रूप में हुई है। वह यहां मेवला महाराजपुर गांव में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक गारमेंट फैक्टरी में नौकरी करता था। इस फैक्टरी में आरोपी दर्जी का काम करता था। जबकि महिला हेल्पर के तौर पर काम करती थी। इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए थे। इसका पता जब महिला के पति को चला तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का षडयंत्र रच डाला।

ये भी पढ़ें:शर्मनाक तस्वीर; फरीदाबाद में ठेले पर शव ले जाने की घटना पर AAP का BJP पर हमला
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद के नीलम पुल की नींव कमजोर, FMDA नहीं लगाएगा स्ट्रीट लाइटें

पिछले साल 30 नवंबर को ऑटो चालक को शराब पिलाने के बहाने से रेलवे ट्रैक के पास बुलाया गया। यहां शराब पिलाने के बाद पत्थर से चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर दोनों ने उसके शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था, ताकि ऑटो चालक की मौत को हादसा दिखाया जा सके।

18 जनवरी को भाई ने दी थी पुलिस को शिकायत

ऑटो चालक की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी झारखंड चली गई थी। वहां जाकर उसने अपने परिवार को अपने पति की मौत के बारे में भी जानकारी नहीं दी थी। वह सामान्य रूप से वहां रह रही थी। भाई के गायब होने का पता चलने पर 18 जनवरी को मृतक के भाई सन्नी ने सेक्टर-46 पुलिस चौकी पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था। इस दौरान मृतक केभाई ने अपनी भाई और मुख्य आरोपी के बीच अवैध संबंध होने का भी शक जाहिर किया था। इस पर पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।