फरीदाबाद में भीषण आग, जान बचाने के लिए छत से कूदे तीन युवक; हाथ-पैर टूटे

संक्षेप:

फरीदाबाद की साई कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में मंगलवार रात शॉर्ट-सर्किट से एक किराने की दुकान और घर में भीषण आग लग गई। धुएं से घबराकर तीन किराएदार युवक छत से कूद गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों ने खिड़की तोड़कर सो रहे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला।

Feb 05, 2026 09:06 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के नहरपार वजीरपुर रोड साई कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक घर और दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने पर धुएं में कुछ न दिखने से घबराए तीन किराएदार युवक छत से कूद गए, जिससे उनके हाथ-पैर टूट गए। पूरे मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठे होकर आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है।

दुकान के शटर से निकल रहा था धुआं

साई कॉम्प्लेक्स निवासी डॉ. सुंदर सैनी घर में किराने की दुकान चलाते हैं। इस दुकान को उनकी पत्नी संभालती हैं। उनके घर की ऊपरी मंजिल पर पांच-छह किराएदार भी रहते हैं। मंगलवार रात को वह अपने परिवार के साथ सोए हुए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले अरमान ने तेज धमाके की आवाज सुनी। धमाके की आवाज सुनकर वह घर से बाहर निकला तो देखा कि डॉ. सुंदर सैनी के घर में बनी दुकान के शटर से धुआं निकल रहा है। आग लगते देख उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग जमा हो गए।

पड़ोस की छत से कूदकर बचाई जान

लोगों ने खिड़की तोड़कर परिवार को बाहर निकाला। जैसे ही आग का धुआं ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो दिखना बंद हो गया। कुछ किराएदार युवकों ने तो पड़ोस की छतों पर कूदकर अपनी जान बचाई । आग लगने का पता चलने पर मौके पर पहुंचे वजीरपुर गांव निवासी बालकिशन वशिष्ठ ने बताया कि धुआं में कुछ न नजर न आने पर किराएदार विक्की, विशाल और गोलू अपनी जान बचाने के लिए छत से नीचे गली में कूद गए थे। इससे विक्की का एक पैर टूट गया। विशाल के दोनों पैर और गोलू का एक हाथ टूट गया।

एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी कार

उधर, डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के सेक्टर-17 फ्लाईओवर के सामने एक कार आग का गोला बन गई। हालांकि, कार सवार बचने में कामयाब हो गए। यह हादसा बुधवार शाम का है। कार मालिक महेंद्र मलिक सेक्टर-17 के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान कार में धुआं निकलते देखा तो वे साइड में कार को रोककर उतर गए। उनके उतरते ही कार आग का गोला बन गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है।

