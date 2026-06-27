सावधान! फरीदाबाद के इन इलाकों में 29 जून से नहीं आएगा पानी, क्या वजह
फरीदाबाद के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद रहने वाली है। लोगों को इसके बारे में सतर्क हुए पहले से पानी का स्टोरेज करने की सलाह दी गई है।
फरीदाबाद के कई इलाकों में चार दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद रहने वाली है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बहादरपुर गांव में रेनीवेल जलापूर्ति लाइन पर नया कनेक्शन देने के लिए 29 जून की शाम चार बजे से 1 जुलाई की शाम चार बजे तक 48 घंटे पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
एफएमडीए ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से पहले ही पानी का पर्याप्त स्टोरेज करने की अपील की है। एफएमडीए के प्रवक्ता के अनुसार रेनीवेल जलापूर्ति लाइन नंबर-2 पर कनेक्शन देने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए लाइन को दो दिन तक बंद रखा जाएगा। अ
धिकारियों और फील्ड स्टाफ से विचार-विमर्श के बाद शटडाउन का कार्यक्रम तय किया गया है, ताकि कार्य सुरक्षित और निर्धारित समय में पूरा हो सके।
इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
इस अवधि में तिरखा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, सेक्टर-24, मुजेसर, सेक्टर-7, सेक्टर-8 और सेक्टर-3 सहित बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। एफएमडीए ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पानी का भंडारण कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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