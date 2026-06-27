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सावधान! फरीदाबाद के इन इलाकों में 29 जून से नहीं आएगा पानी, क्या वजह

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद रहने वाली है। लोगों को इसके बारे में सतर्क हुए पहले से पानी का स्टोरेज करने की सलाह दी गई है। 

सावधान! फरीदाबाद के इन इलाकों में 29 जून से नहीं आएगा पानी, क्या वजह

फरीदाबाद के कई इलाकों में चार दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद रहने वाली है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बहादरपुर गांव में रेनीवेल जलापूर्ति लाइन पर नया कनेक्शन देने के लिए 29 जून की शाम चार बजे से 1 जुलाई की शाम चार बजे तक 48 घंटे पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।

एफएमडीए ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से पहले ही पानी का पर्याप्त स्टोरेज करने की अपील की है। एफएमडीए के प्रवक्ता के अनुसार रेनीवेल जलापूर्ति लाइन नंबर-2 पर कनेक्शन देने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए लाइन को दो दिन तक बंद रखा जाएगा। अ

धिकारियों और फील्ड स्टाफ से विचार-विमर्श के बाद शटडाउन का कार्यक्रम तय किया गया है, ताकि कार्य सुरक्षित और निर्धारित समय में पूरा हो सके।

इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

इस अवधि में तिरखा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, सेक्टर-24, मुजेसर, सेक्टर-7, सेक्टर-8 और सेक्टर-3 सहित बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। एफएमडीए ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पानी का भंडारण कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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