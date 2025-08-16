faridabad viral video python stuck in railing of dnd expressway flyover फरीदाबाद: DND एक्सप्रेसवे फ्लाइओवर की रेलिंग में फंसा अजगर, खौफनाक नजारा- VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद: DND एक्सप्रेसवे फ्लाइओवर की रेलिंग में फंसा अजगर, खौफनाक नजारा- VIDEO

फरीदाबाद के सेक्टर-17 में डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर की मुड़ेर पर शनिवार शाम को एक विशालकाय अजगर नजर आने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने अजगर को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ मिलकर काफी कोशिश की लेकिन…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबादSat, 16 Aug 2025 09:47 PM
फरीदाबाद के सेक्टर-17 में डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के फ्लाइओवर की मुड़ेर पर शनिवार शाम को एक विशालकाय अजगर फंस गया। सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर जब अजगर पर पड़ी तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सनद रहे डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसेसवे को काफी व्यस्त मार्ग माना जाता है। डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसेसवे से रोजाना 50 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं।

सूचना पर पहुंची पुलिस वन्यजीव विभाग की टीम के साथ उसे निकालने का काफी प्रयास किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद भी फंसा अजगर नहीं निकल सका। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड से आवागमन करने वाले वाहन चालकों ने फरीदाबाद के सेक्टर-17 के पास फ्लाइओवर के मुड़ेर में एक अजगर के पिछले हिस्से को लटका देखा।

दिनदहाड़े फ्लाइओवर पर विशालकाय अजगर नजर आने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कई वाहन चालक रुक कर वीडियो बनाने लगे। इससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान किसी ने डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वन्य जीव विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और मुड़ेर में फंसे अजगर को निकालने का प्रयास किया।

बताया जा रहा है कि टीम ने करीब दो घंटे तक उसे निकालने का प्रयास किया। लेकिन मुड़ेर में जगह बना लेने और फंसे रहने के चलते उसे नहीं निकाला जा सका। सेक्टर-17 थाना के एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि वन्य जीव विभाग की टीम मुड़ेर में फंसे अजगर पर नजर बनाई है। अनुमान है कि रात में वह अपने-आप निकल जाएगा। इसके बाद उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा जाएगा।