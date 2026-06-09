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फरीदाबाद में बड़ा हादसा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक में गिरने से 2 युवकों की मौत

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में आज सुबह नगर निगम के सीवरेज प्लांट में काम करने आए दो युवक टैंक में गिर गए, जिससे जहरीली गैस से दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस और दमकल विभाग को अब तक एक ही युवक का शव मिल पाया है, दूसरे की तलाश जारी है।

फरीदाबाद में बड़ा हादसा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक में गिरने से 2 युवकों की मौत

फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट-1 स्थित नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां काम करने आए दो युवकों की टैंक में गिरने के बाद जहरीली गैस से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दोनों कर्मचारियों के शवों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एक शव बाहर निकाल लिया गया है। मुजेसर थाना के एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि दूसरे युवक के शव को निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय आकाश और अमन के रूप में हुई है। घटना की खबर सुनते ही उनके घरों में मातम छा गया।

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सेफ्टी बेल्ट भी टूटी, साथी को बचाने के चक्कर में दूसरे की भी मौत

आकाश पिछले करीब तीन साल से और अमन करीब डेढ़ साल से यहां कार्यरत था। मंगलवार सुबह ठेकेदार ने फोन कर टैंक की सफाई के लिए एक चैन लगाने के लिए बुलाया था। इसके बाद आकाश और अमन काम करने के लिए मौके पर पहुंचे। आकाश सेफ्टी बेल्ट बांधकर टैंक के अंदर उतर रहा था। इसी दौरान टैंक से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे की ओर खिंचने लगा और उसकी सेफ्टी बेल्ट भी टूट गई, जिससे वह सीधे टैंक में जा गिरा। उसे बचाने के लिए अमन तुरंत नीचे उतरा, लेकिन उसका भी पैर फिसल गया और वह भी टैंक में गिर गया। टैंक से निकल रही जहरीली गैस से दोनों की मौत हो गई। एक और तीसरा कर्मचारी विपिन भी दोनों को बचाने के लिए सेफ्टी बेल्ट बांधकर नीचे उतरने लगा था। हालांकि टैंक से निकल रही गैस का असर उस पर भी होने लगा और वह भी गिरने की ही वाला था कि मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने समय रहते उसे ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई।

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सुरक्षा मानकों में चूक की जांच कर रही पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने एक युवक के शव को बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे युवक को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह टैंक में जहरीली गैस मानी जा रही है।

सुरक्षा बेल्ट का टूटना भी एक गंभीर सुरक्षा चूक है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या सुरक्षा में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। प्लांट में सुरक्षा मानकों को लेकर क्या लापरवाही बरती गई, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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