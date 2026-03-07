Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फरीदाबाद में कार के अंदर मिले 2 सगे भाइयों के शव, दम घुटने से मौत की आशंका

Mar 07, 2026 09:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद के अगवानपुर क्षेत्र के पास शुक्रवार रात एक कार में दो सगे भाइयों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान रंजन सिंह (38) और उनके बड़े भाई कुंदन सिंह (44) के रूप में हुई है। कुंदन सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड थे।

फरीदाबाद में कार के अंदर मिले 2 सगे भाइयों के शव, दम घुटने से मौत की आशंका

फरीदाबाद के अगवानपुर क्षेत्र के पास शुक्रवार रात एक कार में दो सगे भाइयों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान रंजन सिंह (38) और उनके बड़े भाई कुंदन सिंह (44) के रूप में हुई है। कुंदन सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड थे, जबकि उनका छोटा भाई रंजन सिंह कोई काम नहीं करता था और एक पैर से दिव्यांग था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

सुबह एक साथ घर से निकले थे दोनों भाई

बताया जा रहा है कि कुंदन सिंह और रंजन दोनों भाई रोशन नगर स्थित जगमाल एंक्लेव में अपने परिवार के साथ रहते थे। परिजनों के अनुसार, 6 मार्च की सुबह दोनों घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। इसी दौरान अगवानपुर के पास खड़ी एक कार में दोनों के शव होने की जानकारी पुलिस को मिली।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में पूर्व विधायक और तहसीलदार समेत 5 लोगों पर केस दर्ज

पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कार के अंदर दम घुटने से दोनों भाइयों की मौत हुई हो सकती है, हालांकि मौत के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए फरीदाबाद के बीके अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में एक दिन में 44 OYO Hotel सील, अवैध होटलों पर नगर निगम का बड़ा ऐक्शन
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में HSVP का बुलडोजर ऐक्शन, सेक्टर 56 में 100 झुग्गियां तोड़ी गईं
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।