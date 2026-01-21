Hindustan Hindi News
फरीदाबाद से हरिद्वार-देहरादून जाने वाली रोडवेज बस सेवा बंद, यात्रियों को हो रही परेशानी

संक्षेप:

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिपो से हरिद्वार और देहरादून के लिए जाने वाली बस सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। रोडवेज प्रबंधन ने दोनों बसों को बंद करने की वजह यात्रियों की संख्या कम होना बताई है। 

Jan 21, 2026 01:18 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिपो से हरिद्वार और देहरादून के लिए जाने वाली बस सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। रोडवेज प्रबंधन ने दोनों बसों को बंद करने की वजह यात्रियों की संख्या कम होना बताई है। बस बंद होने के कारण यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बल्लभगढ़ बस डिपो से रोजाना दो बसें हरिद्वार जाने के लिए निकलती थीं। यहां से पहली बस सुबह 5:30 बजे रवाना होती है। वहीं दूसरी बस रात को 8 बजे हरिद्वार के लिए जाती है, लेकिन अब केवल सुबह की 5:30 बजे रवाना होने वाली बस की सेवा ही लोगों को मिल पा रही है, क्योंकि रोडवेज द्वारा रात 8 बजे हरिद्वार जाने वाली बस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। देहरादून जाने वाली बस को भी पिछले कई दिन से बंद किया हुआ है। यह बस भी बल्लभगढ़ बस डिपो से सुबह 9 बजे निकलती थी। बस बंद होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है।

बल्लभगढ़ से देहरादून रूट पर केवल एक ही बस चल रही थी। देहरादून जाने वाली बस वाया एनआईटी, सराय काले खां, कश्मरी गेट, रुड़की से होते हुए देहरादून जाती थी। देहरादून बस बंद होने से मसूरी की ओर जाने वाले यात्री भी बेहद परेशान है। बल्लभगढ़ बस डिपो के अलावा पलवल बस डिपो से भी दो बसों का संचालन हरिद्वार के लिए किया जा रहा है। जिसमें पहली बस सुबह 5:30 बजे चलाई जा रही है। दूसरी बस सुबह 11:30 बजे चलाई जा रही है। दोनों बसें बल्लभगढ़ बस डिपो से जाती है। लोग इन बसों में भी सफर कर सकते हैं। बल्लभगढ़ बस डिपो से सुबह साढ़े 5 बजे हरिद्वार के लिए बस चलेगी।

यात्री बोले, रोडवेज को करनी चाहिए व्यवस्था

ट्रैफिक मैनेजर नवनीत बजाज ने बताया कि रात के समय जाने वाली बस में सवारियों की संख्या बेहद कम रह जाती है। हरिद्वार के लिए रात में जाने वाली बस को बंद कर दिया गया है। जिन यात्रियों को हरिद्वार जाना है, वह सुबह की बस से हरिद्वार जा सकते हैं। देहरादून जाने वाली बस को भी सवारियों की संख्या कम होने के चलते बंद किया गया है। यात्री एडवोकेट विकास दलाल, योगेश बंसल और विक्रम सिंह का कहना है कि देहरादून और हरिद्वार के लिए बस बंद करने से काफी परेशानी हो रही है। रोडवेज प्रबंधन को जल्द फिर से बस सेवा शुरू करनी चाहिए।

