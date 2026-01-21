फरीदाबाद से हरिद्वार-देहरादून जाने वाली रोडवेज बस सेवा बंद, यात्रियों को हो रही परेशानी

संक्षेप: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिपो से हरिद्वार और देहरादून के लिए जाने वाली बस सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। रोडवेज प्रबंधन ने दोनों बसों को बंद करने की वजह यात्रियों की संख्या कम होना बताई है।

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिपो से हरिद्वार और देहरादून के लिए जाने वाली बस सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। रोडवेज प्रबंधन ने दोनों बसों को बंद करने की वजह यात्रियों की संख्या कम होना बताई है। बस बंद होने के कारण यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बल्लभगढ़ बस डिपो से रोजाना दो बसें हरिद्वार जाने के लिए निकलती थीं। यहां से पहली बस सुबह 5:30 बजे रवाना होती है। वहीं दूसरी बस रात को 8 बजे हरिद्वार के लिए जाती है, लेकिन अब केवल सुबह की 5:30 बजे रवाना होने वाली बस की सेवा ही लोगों को मिल पा रही है, क्योंकि रोडवेज द्वारा रात 8 बजे हरिद्वार जाने वाली बस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। देहरादून जाने वाली बस को भी पिछले कई दिन से बंद किया हुआ है। यह बस भी बल्लभगढ़ बस डिपो से सुबह 9 बजे निकलती थी। बस बंद होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है।

बल्लभगढ़ से देहरादून रूट पर केवल एक ही बस चल रही थी। देहरादून जाने वाली बस वाया एनआईटी, सराय काले खां, कश्मरी गेट, रुड़की से होते हुए देहरादून जाती थी। देहरादून बस बंद होने से मसूरी की ओर जाने वाले यात्री भी बेहद परेशान है। बल्लभगढ़ बस डिपो के अलावा पलवल बस डिपो से भी दो बसों का संचालन हरिद्वार के लिए किया जा रहा है। जिसमें पहली बस सुबह 5:30 बजे चलाई जा रही है। दूसरी बस सुबह 11:30 बजे चलाई जा रही है। दोनों बसें बल्लभगढ़ बस डिपो से जाती है। लोग इन बसों में भी सफर कर सकते हैं। बल्लभगढ़ बस डिपो से सुबह साढ़े 5 बजे हरिद्वार के लिए बस चलेगी।