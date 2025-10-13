फरीदाबाद से चंडीगढ़ के लिए रात में भी चलेंगी AC बसें, जानिए टाइमिंग, रूट और किराया
हरियाणा रोडवेज दिवाली से पहले फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए रात में एसी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। पिछले काफी समय से यात्रियों की मांग पर इस बस को शुरू करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ रूट पर 19 बसें चल रही हैं।
इसमें से10 बसें एयरकंडीशन और 9 बसें सामान्य हैं। अब तक रात में बल्लभगढ़ से कोई भी बस चंडीगढ़ नहीं जा रही। एसी बस में बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ तक का किराया 490 रुपये, जबकि सामान्य बस का किराया 340 रुपये है।
जिला फरीदाबाद में सभी सरकारी विभागों के दफ्तर हैं, जिनके मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में है। बल्लभगढ़-फरीदाबाद से चंडीगढ़ आने-जाने वाले लोगों की संख्या काफी रहती है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी रोडवेज की बसों में सफर करना पसंद करते हैं। बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए पहली बस सेवा सुबह 3:20 बजे है और आखिरी बस रात 8:00 बजे हैं। इस कारण सरकारी काम और अदालती काम करने वाले लोग या तो सुबह 3 बजे या फिर 10-11 बजे के बीच पहुंचते हैं।
रात 10 बजे रवाना होगी
यात्रियों की मांग पर रोडवेज प्रशासन ने दीवाली से पहले बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ रूट पर रात्रि सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। यह बस बल्लभगढ़ से रात 10:00 बजे चलकर वाया एनआईटी होते हुए दिल्ली आईएसबीटी बस अड्डा जाएगी। जहां से यह बस रात 12:00 बजे वाया सोनीपत, पानीपत, करनाल,अंबाला होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। अधिकारियों का दावा है कि यह बस सभी सरकारी कार्यालय व अदालत खुलने से पहले चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। इसके चलते दैनिक यात्रियों और नौकरीपेशा यात्रियों को खासा लाभ होगा।
54 यात्रियों की क्षमता
हरियाणा रोडवेज के अधिकारी ने बताया कि बीएस-6 वाली बस में 54 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है और इसकी लंबाई 12 मीटर होगी। इसके अलावा बस हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग युक्त होगी और सीटें बेहद आराम दायक होगी। अधिकारियों का दावा है कि इस बस में यात्रियों को है।
आवागमन सुगम होगा
बल्लभगढ़ बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विकास दलाल का कहना है कि चंडीगढ़ के लिए हरियाणा रोडवेज ने रात्रि सेवा में जो एयरकंडीशन बस चलाने की घोषणा की हैं, इससे सफर काफी सुगम होगा। इसके शुरू होने से हाईकोर्ट समय पर पहुंचेंगे। यात्री ललित कुमार का कहना है कि रात्रि बस सेवा शुरू होने से सुविधा होगी।
नवनीत बजाज, यातायात मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, फरीदाबाद, ''चंडीगढ़ के लिए दिवाली से पहले एक एयरकंडीशन बस चलनी शुरू हो जाएगी। यह बस बल्लभगढ़ से रात 10 बजे रवाना होगी। इस बस को चलाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।''