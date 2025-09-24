Faridabad thar rammed on property dealer case police arrested three acp son also caught know all details प्रॉपर्टी डीलर को थार से कुचलने वाले गिरफ्तार, ACP का बेटा भी पकड़ा गया, Ncr Hindi News - Hindustan
प्रॉपर्टी डीलर को थार से कुचलने वाले गिरफ्तार, ACP का बेटा भी पकड़ा गया

आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस उन्हें बुधवार को अदालत में पेश करेगी। देर रात तक पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेजे जाने के बाद शिनाख्त परेड होगी। घटना के चश्मदीद वहां पर गाड़ी में सवार युवकों और गाड़ी चालक की पहचान करेंगे।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादWed, 24 Sep 2025 09:20 AM
फरीदाबाद में एसीपी की थार गाड़ी से सेक्टर-12 में प्रॉपर्टी डीलर को कुचलने के मामले में एसआईटी(स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम) ने गाड़ी में सवार तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एसीपी सराय ख्वाजा का बेटा भी शामिल है। मामले में चौथे युवक की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। चश्मदीदों की ओर से आरोपी गाड़ी चालक की पहचान करने के बाद पुलिस उनकी पहचान उजागर करेगी। यह जानकारी मंगलवार को डीसीपी सेंट्रल उषा ने सेक्टर-12 स्थित अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी अपनी जांच करेगी। थार में सवार जिन तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनके कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। हादसा कैसे हुआ जांच कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में जो तीन युवक पकड़े हैं, उनमें एसीपी का बेटा भी शामिल है। यह गाड़ी एसीपी सराय ख्वाजा राजेश कुमार लोहान के नाम पर पंजीकृत है। इस मामले की वैज्ञानिक पहलुओं से जांच की जा रही है। नंगला एंक्लेव पार्ट-दो निवासी करीब 45 वर्षीय मनोज कुमार प्रापर्टी डीलिंग का काम करते थे। रविवार को वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और नवदीप आदि के साथ वृंदावन गये थे। रात करीब 1:00 बजे वह सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के कार्यालय पर पहुंचे। वहां से उनके साथी अमन और मनदीप बाइक लेकर सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा खाना लेने के लिए आ गए थे।

टक्कर मारने के बाद थार चालक से हुई थी कहासुनी

सेक्टर-12 पहुंचने पर उनके बराबर में थार गाड़ी चल रही थी। आरोप है कि थार चालक ने उन्हें टक्कर मारने का प्रयास किया। इसी को लेकर उनकी थार चालक से कहासुनी हो गई। इसके बाद थार सेक्टर-12 स्थित प्रियदर्शिनी सभागार की पार्किंग की ओर चली गई। वहां बाइक सवार भी पहुंच गए। इसके बाद बाइक सवारों के साथी भी गाड़ी में सवार होकर पहुंच गए। उनमें से दो गाड़ी नीचे उतर गए। आरोप है कि यहां पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। आरोप है कि गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास करने का आरोप लगाकर विरोध जताया।

इसी दौरान थार गाड़ी चालक ने वहां खड़े प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की बहन पटौदी के हेलीमंडी निवासी पूनम का आरोप है कि उसके भाई पर गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई गई। जिससे उसके भाई की मौत हो गई। पुलिस ने पहले इस मामले में मृतक के भाई विक्की की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने इसमें हत्या की धारा जोड़ दी थी।

आरोपियों की आज अदालत में पेशी होगी

आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस उन्हें बुधवार को अदालत में पेश करेगी। देर रात तक पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेजे जाने के बाद शिनाख्त परेड होगी। घटना के चश्मदीद वहां पर गाड़ी में सवार युवकों और गाड़ी चालक की पहचान करेंगे। चश्मदीदों द्वारा पहचान किए जाने के बाद तय होगा कि किसने इस घटना को अंजाम दिया। इस वजह से पुलिस इस मामले में अभी जानकारी देने से बच रही है।

गिरफ्तारी के बारे में पता चलने के बाद परिजन अस्पताल से शव ले गए

पुलिस का कहना है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई है। मंगलवार सुबह तीनों आरोपियों के गिरफ्तार न किए जाने तक लोग बीके अस्पताल परिसर में हंगामा करते रहे। लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस थार गाड़ी और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एसीपी ओल्ड फरीदाबाद संजीव कुमार ने बीके अस्पताल पहुंचकर लोगों को पुलिस की कार्रवाई से अवगत करवाया तो लोग शांत हुए और शव लेने को तैयार हुए। वहीं, मृतक प्रॉपर्टी डीलर की बहन पूनम भी सेंट्रल थाने पहुंची और इस मामले में जब्त की गई थार गाड़ी को देखा। उन्होंने गाड़ी को देखकर संतुष्टि जताई तो लोग शव लेकर चले गए। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे,इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।