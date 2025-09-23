Faridabad THAR accident case SIT arrests 4 people including ACP son फरीदाबाद में THAR एक्सीडेंट केस में SIT का ऐक्शन, ACP के बेटे समेत 4 लोग पकड़े, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद में THAR एक्सीडेंट केस में SIT का ऐक्शन, ACP के बेटे समेत 4 लोग पकड़े

फरीदाबाद में थार गाड़ी से प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में एसआईटी ने एसीपी के बेटे समेत चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादTue, 23 Sep 2025 02:40 PM
डीसीपी सेंट्रल उषा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद जल्द ही उनकी पहचान उजागर कर दी जाएगी। चश्मदीदों द्वारा आरोपियों की पहचान करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में एसीपी के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है।

बता दें कि, रविवार देर रात 1:00 बजे सेक्टर-12 में एसीपी सराय ख्वाजा राजेश कुमार लोहान की थार गाड़ी की टक्कर से नंगला एंक्लेव निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनोज कुमार की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई विक्की की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

फरीदाबाद पुलिस को जांच में सीसीटीवी फुटेज से हादसे से जुड़ी थार गाड़ी एसीपी राजेश कुमार लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड होने का पता चला था। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए एसीपी को नोटिस भेजा था।

क्या है मामला

नंगला एंक्लेव पार्ट-दो निवासी करीब 45 वर्षीय मनोज कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। रविवार को वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और नवदीप आदि के साथ वृंदावन घूमने गए थे। रात करीब 1:00 बजे वह सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के ऑफिस पर पहुंचे। वहां से अमन और अन्य साथी बाइक लेकर सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा पर खाना लेने के लिए आ गए थे। सेक्टर-12 पहुंचने पर उनके बराबर में थार गाड़ी चल रही थी। आरोप है कि थार चालक ने उन्हें टक्कर मारने का प्रयास किया। उनकी थार चालक से कहासुनी हो गई। इसके बाद थार सेक्टर-12 स्थित प्रियदर्शिनी सभागार की पार्किंग की ओर चली गई। वहां बाइक सवार भी पहुंच गए। बाइक सवारों के चार-पांच साथी भी गाड़ी में सवार होकर पहुंच गए। उनमें से दो गाड़ी से नीचे उतर गए। आरोप है कि यहां पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास करने का आरोप लगाकर विरोध जताया। थार गाड़ी चालक ने वहां खड़े प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मार दी।