फरीदाबाद में THAR एक्सीडेंट केस में SIT का ऐक्शन, ACP के बेटे समेत 4 लोग पकड़े

फरीदाबाद में थार गाड़ी से प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में एसआईटी ने एसीपी के बेटे समेत चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है।

डीसीपी सेंट्रल उषा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद जल्द ही उनकी पहचान उजागर कर दी जाएगी। चश्मदीदों द्वारा आरोपियों की पहचान करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में एसीपी के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है।

बता दें कि, रविवार देर रात 1:00 बजे सेक्टर-12 में एसीपी सराय ख्वाजा राजेश कुमार लोहान की थार गाड़ी की टक्कर से नंगला एंक्लेव निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनोज कुमार की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई विक्की की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

फरीदाबाद पुलिस को जांच में सीसीटीवी फुटेज से हादसे से जुड़ी थार गाड़ी एसीपी राजेश कुमार लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड होने का पता चला था। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए एसीपी को नोटिस भेजा था।