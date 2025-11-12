Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad terrorist Muzammil Shakil house owner absconded was teaching namaz to him Fatehpur taga
आतंकी मुजम्मिल को नमाज पढ़ाने वाला इमाम गायब, खुद का घर किराए पर दे रखा था

आतंकी मुजम्मिल को नमाज पढ़ाने वाला इमाम गायब, खुद का घर किराए पर दे रखा था

संक्षेप: मस्जिद में मिले रहीमउद्दीन नामक शख्स ने बताया कि मस्जिद के इमाम की आर्थिक हालत कमजोर है। यहां नमाज पढ़ने आने वाले लोगों के साथ उनका व्यवहार बेहद अच्छा था। उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपना घर किराए पर दिया हुआ था।

Wed, 12 Nov 2025 10:49 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में गांव धौज और फतेहपुर तगा की कॉलोनी में विस्फोटक सामग्री और हथियार छुपाने वाले अलफला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के मकान मालिकों के घर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मामले के सामने से परिवार के सदस्य भी गायब है। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अलफला यूनिवर्सिटी ने धौज गांव में यूनिवर्सिटी के बराबर में मस्जिद बनाई हुई है। इस मस्जिद का इमाम धौज और फतेहपुर तगा इलाके में विस्फोट सामग्री छुपाने वाले अलफला यूनिवर्सिटी के डॉ. मुजम्मिल को मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। इमाम ने फतेहपुर तगा गांव की कॉलोनी में अपना घर बनाया हुआ था, लेकिन इस घर को उन्होंने डॉ. मुजम्मिल को किराए पर दिया हुआ था। वह स्वयं अपने परिवार के साथ मस्जिद में बने घर में रहते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मस्जिद में मिले रहीमउद्दीन नामक शख्स ने बताया कि मस्जिद के इमाम की आर्थिक हालत कमजोर है। यहां नमाज पढ़ने आने वाले लोगों के साथ उनका व्यवहार बेहद अच्छा था। उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपना घर किराए पर दिया हुआ था। डॉक्टर को नमाज पढ़ाने की वजह से उनका परिचय डॉक्टर से था। इस वजह से उन्होंने डॉक्टर को अपना घर किराए पर दिया हुआ था। उधर, धौज गांव में अपना किराए का कमरा देने वाले परिवार का भी कुछ अता-पता नहीं चल पा रहा है। उनके घर पर भी ताला लटका हुआ था।

जांच एजेंसियों की निगरानी में आने के कारण इस इलाके में गहमागहमी बढ़ी हुई है। आस-पड़ोस के लोग भी उनके बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं हैं। जब से यहां जांच एजेंसियों की आवाजाही बढ़ी है, तब से पड़ोस के लोग चुप हैं। पूछने के बाद भी कोई भी शख्स उनके बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। बता दें कि धौज गांव इलाके में आरोपी डॉक्टर के ठिकाने से 358 किलो विस्फोटक और हथियार मिले थे। इसी तरह फतेहपुर तगा इलाके में डॉक्टर को किराए पर कमरा देने वाले इमाम के घर से 2,563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Faridabad News Ncr News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।