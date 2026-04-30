फरीदाबाद में छात्र ने ताऊ की रिवॉल्वर से खुदको मारी गोली, ऑनलाइन गेम हारने से था परेशान
दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद से ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक छात्र ऑनलाइन गेम हारने के बाद से लगातार तनाव में था। इतना कि वह इस तनाव को झेल नहीं पाया और फिर खुदको गोली मारकर खत्म कर लिया।
बढ़ती गेमिंग इंडस्ट्री से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इनमें से एक समस्या है, युवाओं पर बढ़ता मानसिक तनाव। दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद से ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक छात्र ऑनलाइन गेम हारने के बाद से लगातार तनाव में था। इतना कि वह इस तनाव को झेल नहीं पाया और फिर खुदको गोली मारकर खत्म कर लिया। मामला ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-77 की जलविहार वेलफेयर सोसाइटी का है।
ताऊ की रिवॉल्वर से मारी गोली
पुलिस के अनुसार, वह सेक्टर-छह स्थित जेसी बोस विश्वविद्यालय में बीएससी अंतिम वर्ष का छात्र था। उसका नाम आदित्य है। वह अपने परिवार के साथ ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-77 की जलविहार वेलफेयर सोसाइटी में रहता था। उसके पिता कल्याण की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह वह शौचालय गया और अपने रिटायर्ड ताऊ की लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली।
शोचालय में मिली लाश
गोली की आवाज सुनकर उसकी मां और छोटा भाई शौचालय की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर छात्र को लेकर अस्पताल भागे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीपीटीपी थाना पुलिस ने गोली मारने में प्रयोग की गई रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। पुलिस छात्र के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है।
एसयूवी की टक्कर में मासूम बच्चे की मौत, मां घायल
हरियाणा के फरीदाबाद से एक्सीडेंट में एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। यहां एक एसयूवी गाड़ी की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। पुलिस ने बताया, यह घटना रविवार रात हुई जब लक्ष्मी अपने बेटे प्रदीप के साथ जा रही थीं और एक एसयूवी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का अगला पहिया प्रदीप के सिर पर चढ़ गया। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया।
चालक गिरफ्तार, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा
स्थानीय लोगों ने वाहन चालक रोहित को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रोहित पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पुलिस ने बताया कि रोहित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान रोहित ने कहा कि वह काम से घर लौट रहा था और खेड़ी रोड पहुंचने पर संतुलन खो बैठा, जिससे प्रदीप वाहन के नीचे आ गया। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें