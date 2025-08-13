Faridabad stray dogs bite cases increased by 10 percent in last two years see whole data here फरीदाबाद में लोगों के दुश्मन बने आवारा कुत्ते, दो साल में 10 फीसदी तक बढ़ गए केस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad stray dogs bite cases increased by 10 percent in last two years see whole data here

फरीदाबाद में लोगों के दुश्मन बने आवारा कुत्ते, दो साल में 10 फीसदी तक बढ़ गए केस

कुत्ता काटने के अधिकतर मामले कॉलोनियों से आते हैं। बीके अस्पताल में प्रतिदिन 60 से 65 एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। बता दें कि बीके अस्पताल में एंटी रेबीज के चार टीके लगाए जाते हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादWed, 13 Aug 2025 09:15 AM
share Share
Follow Us on
फरीदाबाद में लोगों के दुश्मन बने आवारा कुत्ते, दो साल में 10 फीसदी तक बढ़ गए केस

फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक इस कद्र हावी है कि पिछले दो वर्षों में 10 प्रतिशत मामलों के बढ़ोतरी गई। यह आंकड़ा केवल बीके अस्पताल का है। यदि निजी अस्पतालों के आंकड़ों को शामिल कर दिया गया जाए तो कुत्ता काटने के मामले कई गुना बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2023 में बीके अस्पताल में 21,600 एंटी रेबीज के टीके लगाए गए थे, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 23,215 पहुंच गया। वहीं इस बार आठ महीनों में 17 हजार से अधिक लोगों के टीके लगाए जाते हैं।

कुत्ता काटने के अधिकतर मामले कॉलोनियों से आते हैं। बीके अस्पताल में प्रतिदिन 60 से 65 एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। बता दें कि बीके अस्पताल में एंटी रेबीज के चार टीके लगाए जाते हैं। प्रत्येक टीका 100 रुपये का लगाया जाता है। वहीं, बीपीएल, आयुष्मान लाभार्थियों और हरियाणा सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों को निशुल्क टीका लगाया जाता है। निजी अस्पतालों में 700 रुपये का एक टीका लगता है। अधिकांश पीड़ित सरकारी अस्पतालों में ही टीका लगवाने के लिए आते हैं।

नगर निगम प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद लावारिस कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में बंद करने की योजना बनाएगा। अगामी योजना बनाने के लिए निगम को लिखित आदेश का इंतजार है। नगर निगम प्रशासन लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करवा रहा है। इसके लिए निगम ने स्वयं सेवी संगठन से अनुबंध किया हुआ है। निगम के साथ मिलकर काम कर रहीं पीपल फॉर एनीमल्स संस्था की पदाधिकारी वृंदा शर्मा ने बताया कि एक साल में 3,100 लावारिस कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। वहीं 3,700 को रैबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। औसतन हर माह 350 लावारिस कुत्तों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जहां से भी शिकायत मिलती है, वहां जाकर हालत का जायजा लिया जाता है।