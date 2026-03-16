फरीदाबाद में बड़ा हादसा, डंपर से टकराई तेज रफ्तार लैंड रोवर; एक की मौत
फरीदाबाद में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 24 साल शख्स की जान चली गई। दुर्घटना सूरजकुंड-पाली रोड पर दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब अनंगपुर गांव की ओर से आ रही एक सफेद लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी सड़क किनारे खड़े एक डंपर से पीछे से जा टकराई।
फरीदाबाद में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 24 साल शख्स की जान चली गई। दुर्घटना सूरजकुंड-पाली रोड पर दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब अनंगपुर गांव की ओर से आ रही एक सफेद लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी सड़क किनारे खड़े एक डंपर से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लग्जरी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के वक्त कार चला रहे मयंक भड़ाना की मौके पर ही मौत हो गई।
एयरबैग को चीरते हुए जा घुसे लोहे के टुकड़े
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि एसयूवी की रफ्तार बहुत तेज थी और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। स्थानियों लोगों के मुताबिक, हादसे के दौरान कार के एयरबैग्स तो खुले, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के लोहे के टुकड़े एयरबैग्स को चीरते हुए मयंक के शरीर में जा घुसे, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका।
सूचना मिलते ही सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल भिजवाया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि मयंक अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी शादी पिछले साल ही हुई थी। वह अपनी पत्नी को ओलावस स्थित उसके मायके छोड़कर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि डंपर सड़क किनारे खड़ा था और तेज रफ्तार कार पीछे से उसमें घुस गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें