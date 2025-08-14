फरीदाबाद में बिक रहा था 14 क्विंटल नकली पनीर, CM की उड़नदस्ता टीम ने पकड़ डाला

मंगलवार शाम करीब पांच बजे मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम को गुप्त सूचना मिली कि पलवल के हथीन से संदिग्ध पनीर की खेप सोहना अनाज मंडी में भेजी जा रही है। टीम ने तुरंत छापा मारा और दो अलग-अलग दुकानों के सामने खड़ी तीन गाड़ियों को पकड़ा।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने मंगलवार शाम सोहना की अनाज मंडी में एक कार्रवाई करते हुए संदिग्ध पनीर की भारी खेप पकड़ी है। हथीन से तीन वाहनों में भरकर लाए गए 14 क्विंटल पनीर को जब्त किया है। इसके अलावा टीम ने दो दुकानों से खोया, घी और रसगुल्लों के भी नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला (लैब) में भेजा गया है।

मंगलवार शाम करीब पांच बजे मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम को गुप्त सूचना मिली कि पलवल के हथीन से संदिग्ध पनीर की खेप सोहना अनाज मंडी में भेजी जा रही है। टीम ने तुरंत छापा मारा और दो अलग-अलग दुकानों के सामने खड़ी तीन गाड़ियों को पकड़ा। पहली गाड़ी बाबूराम के गोदाम के सामने खड़ी इस गाड़ी से 680 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया। दूसरी और तीसरी गाड़ी मंडी परिसर में श्री श्याम रसगुल्ला की दुकान के सामने खड़ी दो अन्य गाड़ियों से 240 और 480 किलोग्राम पनीर बरामद हुआ। कुल मिलाकर, 1400 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध पनीर जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला कि यह पनीर पलवल के हथीन स्थित खाईका गांव निवासी उमर सरपंच की फैक्टरी से सोहना में बिक्री के लिए भेजा गया था।