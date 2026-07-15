फरीदाबाद में दुकान का छज्जा गिरने से मजदूरों की मौत; एक दिन पहले नहर से निकली थीं 2 लाशें
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लगातार बारिश के बीच बंद दुकान का जर्जर छज्जा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों बिहार के रहने वाले थे और मलबे में दब गए थे। वहीं, एक दिन पहले फरीदाबाद की आगरा नहर से युवक और महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का मामला भी चर्चा में रहा, जिसकी जांच जारी है।
हरियाणा के फरीदाबाद में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी के पास एक बंद दुकान का जर्जर छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय दोनों मजदूर छज्जे के नीचे खड़े थे और मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे एक दिन पहले नहर से युवक-युवति की लाशें बरामद हुई थीं।
3 दिन से बंद थी दुकान, जर्जर छज्जा गिरने से हादसा
पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी अमरजीत कुमार और संतोष कुमार के रूप में हुई है। दोनों फरीदाबाद के जीवन नगर कॉलोनी में किराये पर रहकर मजदूरी करते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुकान पिछले तीन दिनों से बंद थी। लगातार हो रही बारिश और छज्जे की जर्जर हालत के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
लगातार बारिश की वजह से जर्जर हो गया था छज्जा
बल्लभगढ़ थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में लगातार बारिश और छज्जे की खराब स्थिति हादसे की वजह लग रही है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में पुराने और जर्जर भवन लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को समय रहते उनकी जांच कर आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके।
एक दिन पहले नहर से निकली थीं 2 लाशें
फरीदाबाद में मंगलवार (14 जुलाई) को भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। आगरा नहर से एक युवक और महिला के शव बरामद हुए थे। दोनों के हाथ डेटा केबल से बंधे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने मृतकों की पहचान आकाश उर्फ अक्कू (23) और रश्मि उर्फ रजनी (27) के रूप में की थी। घटनास्थल से महिला की कार, दो मोबाइल फोन और खून से सना एक हथौड़ा भी बरामद हुआ था। पुलिस हत्या और आत्महत्या समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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