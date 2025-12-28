Hindustan Hindi News
ऐसे होगी सुरक्षा! फरीदाबाद में साल भर बाद भी नहीं लगे 1050 CCTV, कहां फंसा पेच?

Dec 28, 2025 09:20 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
स्मार्ट सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दावे फाइलों में उलझकर रह गए हैं। शहर में 1050 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी मिले एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कैमरे नहीं लगाए जा सके हैं। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से करीब पांच वर्ष पहले शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी नेटवर्क मजबूत करने की योजना तैयार की थी। इसके तहत 1050 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाने थे, जिन्हें स्मार्ट सिटी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

योजना का उद्देश्य अपराध पर अंकुश लगाना, ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर करना और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था। दो साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने परियोजना को मंजूरी भी दे दी थी। उम्मीद जगी थी कि शहर में जल्द ही सुरक्षा का एक मजबूत डिजिटल जाल तैयार होगा। मंजूरी के बावजूद योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अधिकारियों के अनुसार, सेक्टर-20 स्थित आईसीसीसी का दोबारा टेंडर न होना है, जिससे नए कैमरे लगाने की योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। वहीं, शहर में पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों की हालत खराब बनी हुई है।

सड़क सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार शहर में पहले चरण में करीब 1250 सीसीटीवी कैमरों में से लगभग 30 प्रतिशत कैमरे खराब पड़े हैं। कई कैमरे लंबे समय से बंद हैं, तो कुछ की तस्वीरें धुंधली आ रही हैं। मेंटीनेंस के अभाव और समय पर मरम्मत न होने से स्थिति बिगड़ती जा रही है।

मुख्य अभियंता, एफएमडीएसी विवेक गिल ने कहा कि सीटीवी कैमरों के काम से पहले सेक्टर-20 स्थित फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल रूम को अपग्रेड करना है। इसके बाद कैमरे लगाने की योजना पर काम शुरू होगा। सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। सेक्टर-8 स्थित आरडब्ल्यूए पदाधिकारी शिव सिंह मलिक ने बताया कि स्मार्ट सिटी का टैग तभी सार्थक होगा, जब सुरक्षा और निगरानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुचारु रूप से काम करें। बढ़ते अपराध, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी और ट्रैफिक उल्लंघनों पर नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे बेहद जरूरी हैं।

