नीचे बस डिपो, उपर फ्लैट, फरीदाबाद में कहां मिलेगी ऐसी सुविधा? जमीन भी चुन ली गई

फरीदाबाद के सेक्टर-61 में प्रस्तावित आधुनिक बस अड्डा के साथ ही मल्टीलेवल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देगी बल्कि शहर के ढांचागत विकास को भी नई दिशा देगी। इसे लेकर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार किया है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी में अभी यातायात की व्यवस्था सिर्फ ऑटो निर्भर है। हालांकि सिटी बस सर्विस के नाम पर करीब 50 बसे चल रही है। लेकिन यह केबल मुख्य सड़कों तक सीमित है। सेक्टर ओर कॉलोनियों तक इनकी पहुंच नहीं है। सबसे अधिक दिक्कत ग्रेटर फरीदाबाद में रहती है। यहां रहने वाले लोगों के पास अपने वाहन के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लोगों को मेट्रो, रेलवे स्टेशन और मथुरा रोड तक आने के लिए निजी कैब को बुक करना पड़ता है।

दूसरी ओर ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या रहती है। इसी प्रकार सेक्टर व कॉलोनियों में सिटी बस सर्विस न होने के कारण लोगों ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। यह सफर कई बार महिलाओं के लिए असुरक्षित होता है।खासकर रात के समय ऑटो में सफर करने पर महिलाओं के साथ घटनाए भी हो चुकी है।

दूसरी तरफ प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद अक्सर शिखर पर रहता है। सर्दियों में दम घोंटू हवा में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रथम चरण में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें जल्द मिलने की उम्मीद है। भविष्य में 400 बसे और मिलेगी। यह सभी बसें सेक्टर 61 में प्रस्तावित बस डिपो पर खड़ी होंगी।

बाटा चौक पर भी बस अड्डे की योजना सेक्टर-61 के अलावा बाटा चौक स्थित पावर हाउस की जमीन पर एक आधुनिक बस अड्डा और चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित है। इसके लिए हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) से भूमि मांगी गई है। जनवरी 2025 से इस पर प्रस्ताव लंबित है और अब सरकार की स्वीकृति का इंतजार है।